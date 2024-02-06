Asker eğlencesinde maganda mermisiyle yaralandı

Karın boşluğundan yaralanan ve akciğerinde kanama meydana gelen Karadayı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Serik Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Karadayı'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, Karadayı'yı yaralayan merminin sonrasında da bir araca isabet ettiği belirlendi. Asker eğlencesine katılanların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, olaydan önce A.Y.'nin pistte oynayanların yanından geçtiği anlar yer aldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.Y. ifadesinde; art niyeti olmadığı ve eğlence sırasında rastgele ateş ettiğini söyledi...