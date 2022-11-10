Askere gitmeye hazırlanan genç kazada öldü

Edirne'de otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında askere gitme hazırlığı yapan genç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Edirne'den Lalapaşa istikametine seyir halinde olan Y.G. idaresindeki otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan şehir merkezine giden H.G. yönetimindeki TIR'la çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk tespitinde otomobilde yolcu olarak bulunan ve askere gitme hazırlığında olan Evren Urtekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Y.G. ve M.G. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.