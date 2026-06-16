Askere gitmeye hazırlanıyordu: 20 yaşındaki genç kaza kurbanı oldu

Kaza Muratpaşa ilçesi Mevlana üst geçitte gece saatlerinde meydana geldi. Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesindeki iş yerinden çıkan Şen, motosikleti ile Muratapaşa ilçesindeki evine gitmek için yola çıktı. Kızılırmak Caddesi'nden Mevlana Üstgeçit'e girerken zeminin ıslak olması nedeniyle motosikletin kontrolünü kaybederek bariyerlere vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Bariyerlere çarpmanın etkisi ile Varol Şen yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servisine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kuaförün hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi öğrenen ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Varol Şen'in askere gitme hazırlığı yaptığı ve 4 ay sonra askere gideceği öğrenildi. Varol Şen'in cenazesinin alınışı sırasında annesinin, "Beni bir başıma koyup nerelere gidiyorsun canım oğlum" feryatları yürekleri dağladı.