Askeri araç kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi

Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda bir süre taşındıktan sonra cenaze nakil aracına konuldu. Şehit Koparan'ın naaşı dualarla memleketi Hakkari'ye uğurlandı.
Törene, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özkan Şenol, Iğdır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, askerler ve polisler katıldı. İlçede dün meydana gelen kazada Koparan şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.