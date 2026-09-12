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Giriş Tarihi: 12.09.2026 12:58

Askeri araç kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi

Iğdır’ın Aralık ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Ziyar Koparan, törenle memleketine uğurlandı.

BÜLENT MAVZER
Askeri araç kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi
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Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda bir süre taşındıktan sonra cenaze nakil aracına konuldu. Şehit Koparan'ın naaşı dualarla memleketi Hakkari'ye uğurlandı.

Törene, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özkan Şenol, Iğdır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, askerler ve polisler katıldı. İlçede dün meydana gelen kazada Koparan şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.

#IĞDIR

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Askeri araç kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi
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