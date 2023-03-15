Askerlik 2 Kez Tecil Edilir Mi? İkinci Defa Tecil Olur Mu, Kaç Kez Askerliği Erteleme Hakkı Var?

Askerlik 2 kez tecil edilir mi sorusu genelde okul okuyan öğrencileri ya da sınıf tekrarı yapanların araştırdıkları bir konudur. Vatani bir görev olan askerlik mesleğini yerine getirmek isteyen ancak bunu ertelemeyi düşünen kişiler kaç kez tecil hakkı vardır sorusuna yanıt aramaktadır. İkinci defa tecil olur mu, kaç kez askerlik erteleme hakkı var sorularının tüm yanıtlarını araştırdık. Haberimizin devamından bu yanıtları okuyabilirsiniz.

Askerlik 2 Kez Tecil Edilir Mi?

Askerlik vazifesi erkeklerin yerine getirmek zorunda oldukları bir vatani görevdir. Kişiler bu görevlerini yerine getirmek için tam yaşında askere alınırlar. Ancak bazı durumlarda bu vazifenin yerine getirilmesi süreci biraz daha uzayabilir. Askerlik vazifesinin yerine getirilmesi o an için mümkün değilse kişiler tecil işlemi yaptırarak askerlik vazifesini daha ileri bir tarihe erteleyebilirler. Kişiler 2 defa tecil işlemi yapamazlar. Ancak bu işlemin yapılabilmesi için kişilerin nedenlerinin olması gerekir. Üniversite mezunları askerlik tecil süresi 2 yıl olarak belirtilmiştir.

Askerlik Hangi Durumlarda Tecil Edilir?

Askerlik kişilerin çeşitli durumlarda tecil edilerek ileriki bir tarihe atılabilmektedir. Askerlik tecil etme durumları arasında şunlar yer alır:

Vücutları askerlik için yeterli fiziksel olgunluğa gelmemiş olanlar,

Muayene neticesinde uygun olmayan durumlar,

Öğrenime devam edilen durumlarda eğitim kurumlarından alınan belge neticesinde

Yoklama sırasında kardeşinin askerde olduğu belirlenen kişilerin

Durumlarında askerlik ertelenebilmektedir. Kişiler lise ve üniversite eğitimleri sırasında da erteleme işlemlerinden yararlanabilirler. Ancak bu kişilerin askerliklerini erteletme sürecinde mutlaka zaman kısıtlaması ile ilgili kuralları bilmesi gerekir. Devam zorunluluğu olmayan kişiler 2 yıl arka arkaya sınıfta kaldıklarında, yüksek öğrenim öncesi hazırlık okumak durumunda olanlar 2 yıldan fazla erteleme yapamazlar. Üniversite okuyanlar da 4 yıldan önce erteleme işlemi gerçekleştiremezler.

Bunların yanında 3 yıllık okuyanlar 6 yıl, 4 yıl okuyanlar 7 yıl, 5 yıl okuyanlar 8 yıl, 6 yıllık bölüm okuyanlar da 9 yıldan daha fazla erteleme yapamazlar. Eğer kişiler lisansüstü eğitim alanlar asgari akademik eğitim süresinin iki katı erteleme yapmaları gerekmektedir.