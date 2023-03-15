Haberler Yaşam Haberleri Askerlik 2 Kez Tecil Edilir Mi? İkinci Defa Tecil Olur Mu, Kaç Kez Askerliği Erteleme Hakkı Var?
Giriş Tarihi: 15.3.2023 12:38 Son Güncelleme: 15.3.2023 12:38

Askerlik 2 Kez Tecil Edilir Mi? İkinci Defa Tecil Olur Mu, Kaç Kez Askerliği Erteleme Hakkı Var?

Askerlik 2 kez tecil edilir mi sorusu askere gitmek için mazereti olan kişileri yakından ilgilendiren bir konudur. İkinci defa tecil olur mu sorusuna yanıt verebilmek için bu konuda resmi kurumların açıklamalarına dikkat etmek gerekir. Kaç kez tecil hakkı vardır, hangi durumlarda tecil yapılır sorularına doğru ve kesin yanıtlar bulmak önemlidir. İkinci defa tecil olur mu, kaç kez askerliği erteleme hakkı var sorularının yanıtını paylaştık.

Askerlik 2 Kez Tecil Edilir Mi? İkinci Defa Tecil Olur Mu, Kaç Kez Askerliği Erteleme Hakkı Var?

Askerlik 2 kez tecil edilir mi sorusu genelde okul okuyan öğrencileri ya da sınıf tekrarı yapanların araştırdıkları bir konudur. Vatani bir görev olan askerlik mesleğini yerine getirmek isteyen ancak bunu ertelemeyi düşünen kişiler kaç kez tecil hakkı vardır sorusuna yanıt aramaktadır. İkinci defa tecil olur mu, kaç kez askerlik erteleme hakkı var sorularının tüm yanıtlarını araştırdık. Haberimizin devamından bu yanıtları okuyabilirsiniz.

Askerlik 2 Kez Tecil Edilir Mi?

Askerlik vazifesi erkeklerin yerine getirmek zorunda oldukları bir vatani görevdir. Kişiler bu görevlerini yerine getirmek için tam yaşında askere alınırlar. Ancak bazı durumlarda bu vazifenin yerine getirilmesi süreci biraz daha uzayabilir. Askerlik vazifesinin yerine getirilmesi o an için mümkün değilse kişiler tecil işlemi yaptırarak askerlik vazifesini daha ileri bir tarihe erteleyebilirler. Kişiler 2 defa tecil işlemi yapamazlar. Ancak bu işlemin yapılabilmesi için kişilerin nedenlerinin olması gerekir. Üniversite mezunları askerlik tecil süresi 2 yıl olarak belirtilmiştir.

Askerlik Hangi Durumlarda Tecil Edilir?

Askerlik kişilerin çeşitli durumlarda tecil edilerek ileriki bir tarihe atılabilmektedir. Askerlik tecil etme durumları arasında şunlar yer alır:

  • Vücutları askerlik için yeterli fiziksel olgunluğa gelmemiş olanlar,
  • Muayene neticesinde uygun olmayan durumlar,
  • Öğrenime devam edilen durumlarda eğitim kurumlarından alınan belge neticesinde
  • Yoklama sırasında kardeşinin askerde olduğu belirlenen kişilerin

Durumlarında askerlik ertelenebilmektedir. Kişiler lise ve üniversite eğitimleri sırasında da erteleme işlemlerinden yararlanabilirler. Ancak bu kişilerin askerliklerini erteletme sürecinde mutlaka zaman kısıtlaması ile ilgili kuralları bilmesi gerekir. Devam zorunluluğu olmayan kişiler 2 yıl arka arkaya sınıfta kaldıklarında, yüksek öğrenim öncesi hazırlık okumak durumunda olanlar 2 yıldan fazla erteleme yapamazlar. Üniversite okuyanlar da 4 yıldan önce erteleme işlemi gerçekleştiremezler.

Bunların yanında 3 yıllık okuyanlar 6 yıl, 4 yıl okuyanlar 7 yıl, 5 yıl okuyanlar 8 yıl, 6 yıllık bölüm okuyanlar da 9 yıldan daha fazla erteleme yapamazlar. Eğer kişiler lisansüstü eğitim alanlar asgari akademik eğitim süresinin iki katı erteleme yapmaları gerekmektedir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hataylı depremzedelerden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Konuşacak diye yağmurda çadırlarımızı elimizden almaya çalıştılar
Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
Ali Babacan açık açık itiraf etti! Altılı Koalisyon Türkiye'ye kaos vadediyor
Son dakika | Fuat Oktay duyurdu: Hane Başı Destek Ödemeleri depremzede ailelerin hesaplarına yatırıldı
Balayında sır ölüm: Otel çalışanı yeni evli çifti feci halde buldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HÜDA PAR’ın HDP’den farkı mı?
Nafile hayatlar
6'lı koalisyonda HDP'ye bakanlık formülü: Ankara kulisleri bunu konuşuyor
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'deprem' vizyonu: "Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Askerlik 2 Kez Tecil Edilir Mi? İkinci Defa Tecil Olur Mu, Kaç Kez Askerliği Erteleme Hakkı Var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA