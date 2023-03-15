Askerlik Erteleme Şartları - Askerlik Tecil Ettirme Şartları Ve Yolları Nelerdir, Ne Kadar Ertelenir?

Askerlik görevini, belirli geçerli sebepler dahilinde ertelemek mümkün. Örneğin eğitim ve sağlık durumu gibi sebepler nedeniyle askerlik ertelenebilir. Askerlik tecil ettirme şartları arasındaki maddeleri merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Askerlik erteleme şartları hakkında bilinmesi gerekenleri derledik. Askerlik erteleme yolları nelerdir, askerlik ne kadar ertelenir gibi soruların yanıtını aşağıda bulabilirsiniz.

Askerlik Erteleme Şartları Nelerdir?

Askerlik dönemini ertelemek isteyen Türk vatandaşları, kimlerin askerliği ertelenir diye merak ediyor. Askerliği ertelenebilen kişiler aşağıdaki gibi verilmiştir:

Vücutları askerliğe yarayacak şekilde büyümemiş olanlar,

Zamanla ya da tedavi sonrası geçecek hastalıkları olduğu yoklama heyeti doktorları tarafından yapılacak muayene neticesinde anlaşılanlar,

Öğrenime devam ettikleri lise ya da dengi okul müdürlüklerince belgelenen öğrenciler ve yüksek öğrenime devam ettiği KKTC Milli Eğitim Bakanlığının vereceği resmi belge ile kanıtlanan öğrenciler,

Yoklama sırasında kardeşinin askerde olduğu saptananlar.

Öğrenciler Askerlik Dönemini Ne Kadar Erteleyebilir?

Öğrenim ile ilgili askerlik erteleme durumunda zaman kısıtlaması bulunur. Öğrencilerin askerlik dönemini erteleyebileceği maksimum süreler aşağıdaki gibidir:

Devam zorunluluğu bulunmayan yüksek öğrenim kurumlarında okuyan öğrencilerden 2 yıl arka arkaya sınıfta kalan öğrenciler (örnek olarak açık öğretim fakülteleri) ile yüksek öğrenim öncesi hazırlık bölümü okuyanlar 2 yıl, ön lisans okuyanlar 4 yıl,

3 yıllık bölüm okuyan öğrenciler 6 yıl,

4 yıllık bölüm okuyan öğrenciler 7 yıl,

5 yıllık bölüm okuyan öğrenciler 8 yıl,

6 yıllık bölüm okuyan öğrenciler 9 yıl

boyunca askerliği erteleyebilir. Lisansüstü ve ihtisas öğrenimi gören öğrenciler ise asgari Akademik eğitim süresinin iki katı kadar askerlik dönemini erteleyebilir.

Ayrıca öğrencilerin askerliği tecil ettirebileceği yaşlar aşağıdaki gibidir: