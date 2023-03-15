Askerlik Erteleme Şartları - Askerlik Tecil Ettirme Şartları Ve Yolları Nelerdir, Ne Kadar Ertelenir?

Askerlik görevini, belirli geçerli sebepler dahilinde ertelemek mümkün. Örneğin eğitim ve sağlık durumu gibi sebepler nedeniyle askerlik ertelenebilir. Askerlik tecil ettirme şartları arasındaki maddeleri merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Askerlik erteleme şartları hakkında bilinmesi gerekenleri derledik. Askerlik erteleme yolları nelerdir, askerlik ne kadar ertelenir gibi soruların yanıtını aşağıda bulabilirsiniz.
Askerlik dönemini ertelemek isteyen Türk vatandaşları, kimlerin askerliği ertelenir diye merak ediyor. Askerliği ertelenebilen kişiler aşağıdaki gibi verilmiştir:
Vücutları askerliğe yarayacak şekilde büyümemiş olanlar,
Öğrenim ile ilgili askerlik erteleme durumunda zaman kısıtlaması bulunur. Öğrencilerin askerlik dönemini erteleyebileceği maksimum süreler aşağıdaki gibidir:
Devam zorunluluğu bulunmayan yüksek öğrenim kurumlarında okuyan öğrencilerden 2 yıl arka arkaya sınıfta kalan öğrenciler (örnek olarak açık öğretim fakülteleri) ile yüksek öğrenim öncesi hazırlık bölümü okuyanlar 2 yıl, ön lisans okuyanlar 4 yıl,
boyunca askerliği erteleyebilir. Lisansüstü ve ihtisas öğrenimi gören öğrenciler ise asgari Akademik eğitim süresinin iki katı kadar askerlik dönemini erteleyebilir.
Ayrıca öğrencilerin askerliği tecil ettirebileceği yaşlar aşağıdaki gibidir: