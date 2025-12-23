Haberler Yaşam Haberleri Askerlik ve doğum borçlanması 2026: Asgari ücret ile en düşük ve en yüksek askerlik ve doğum borçlanması kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 23.12.2025 19:33

Asgari ücret 2026 rakamının netleşmesiyle birlikte birçok ödeme kaleminde artış gündeme geldi. Bu gelişmeyle beraber SGK primleri, özellikle askerlik ve doğum borçlanması tutarları da yeniden hesaplanmaya başlandı. Emeklilik için prim gün sayısını tamamlamak isteyenler, 2026 Ocak zammı sonrası oluşan yeni tabloyu merak ediyor.Peki, 2026 askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu, hesaplama nasıl yapılıyor?

Askerlik ve doğum borçlanması tutarları, asgari ücretteki artışla birlikte 2026 yılında yeniden belirlendi. Emeklilik planı yapan vatandaşlar, SGK prim ödemeleri için güncel hesaplamalara yöneliyor. 2026 Ocak zammı sonrası oluşan yeni tablo, borçlanma yoluyla prim kazanmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.İşte, 2026 askerlik ve doğum borçlanması hesaplama işlemlerine dair merak edilenler…

ASGARİ ÜCRET 2026 ZAMMI BRÜT VE NET NE KADAR OLDU?

Net asgari ücret 28 bin 75 TL , brüt 33 bin 30 TL olarak belirlendi. Yüzde 27 artış yapıldı.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI HESAPLAMA

Erkekler emeklilik için askerlikte geçirdikleri süreyi kadınlar ise doğum sürelerini borçlanabiliyorlar. SGK borçlanmaları brüt asgari ücret rakamı üzerinden hesaplanıyor.

Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (günlük en düşük):
Mevcut tutar 277,20 TL → %27,01 zam sonrası 352,07 TL

Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (aylık en düşük):
Mevcut tutar 8.319,97 TL → %27,01 zam sonrası 10.567,19 TL

Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (günlük en yüksek):
Mevcut tutar 2.080,00 TL → %27,01 zam sonrası 2.641,81 TL

Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (aylık en yüksek):
Mevcut tutar 62.405,63 TL → %27,01 zam sonrası 79.261,39 TL

