Haberler Yaşam Haberleri Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2022 Kasım celbi ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri ve celp yeri sorgulama!
Giriş Tarihi: 5.10.2022 10:41

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2022 Kasım celbi ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri ve celp yeri sorgulama!

Askerlik yerleri ve kasım celbi için araştırmalar başladı. Vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar gerekli müracaat işlemlerini gerçekleştirdi. Şimdi kasım celbi ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Sevk tarihleri ile birlikte araştırılan celp yerleri e devlet ile öğrenilecek. Peki, Kasım 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu, hangi tarihte? İşte, tüm merak edilenler…

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2022 Kasım celbi ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri ve celp yeri sorgulama!

2022 Kasım askerlik yerleri sorgulama işlemleri için geri sayım başladı. Vatani görevini gerçekleştirecek adaylar sevk tarihi ve celp yeri için araştırmalarını sürdürüyor. Kasım celbi ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Bununla birlikte kasım celbi ne zaman askere gider sorusu da vatandaşların en sık araştırdığı konular arasında yerini aldı. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, detaylar…

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve Sınıflandırma Sonuçları başlığı altında toplanan işlemler için tarih verildi.

Buna göre askerlik yerleri 28 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

Sorgulama işlemleri e devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup): 10 Kasım 2022

Er (2. Grup): 8 Aralık 2022

Er (3. Grup): 5 Ocak 2023

E DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2022 Kasım celbi ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri ve celp yeri sorgulama!
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