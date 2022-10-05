Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2022 Kasım celbi ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri ve celp yeri sorgulama!

2022 Kasım askerlik yerleri sorgulama işlemleri için geri sayım başladı. Vatani görevini gerçekleştirecek adaylar sevk tarihi ve celp yeri için araştırmalarını sürdürüyor. Kasım celbi ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Bununla birlikte kasım celbi ne zaman askere gider sorusu da vatandaşların en sık araştırdığı konular arasında yerini aldı. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, detaylar…