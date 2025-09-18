Haberler Yaşam Haberleri ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2025 Kasım ayı askerlik sevk ve celp yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.9.2025 18:07

Milli Savunma Bakanlığı, Kasım 2025 celp ve sınıflandırma dönemine ilişkin takvimi daha önce paylaşmıştı. Yükümlüler, 31 Ağustos 2025’e kadar yoklama işlemlerini tamamlayarak celp tercihlerini bildirdi. Askerlik tercihlerini yapan adaylar şimdi gözlerini, e-Devlet üzerinden ilan edilecek sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Kasım ayı için belirlenen sevk tarihleri ise merak konusu oldu. Peki, 2025 Kasım ayı askerlik sevk ve celp yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kasım 2025 askerlik dönemi yaklaşırken adayların gözü sonuç açıklamasında. Milli Savunma Bakanlığı, celp döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin sevk belgelerini, sevk tarihinden 10 gün öncesine kadar e-Devlet üzerinden erişime açacak. Belgelerini almayan ya da birliklerine zamanında katılmayanlar için ise bakaya işlemi uygulanacak. Peki, Kasım dönemi askerlik yerleri ne zaman duyurulacak?

2025 KASIM ASKETLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım 2025 celp döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin askerlik yerleri, 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak.

Sevk belgeleri de yine e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak ve yükümlüler, sevk tarihinden 10 gün öncesine kadar bu belgeleri temin edebilecek.

Askerlik süresince yükümlüler, sivilde kullandıkları telefon hatlarını kısıtlı hat olarak kullanabilecek. Bu işlem için GSM bayilerine gidip ücretsiz olarak talepte bulunmaları yeterli olacak.

Ayrıca yol ve iaşe bedelleri, kimlikleriyle PTT şubelerinden ya da PTT Kart ve PttMatik'ler aracılığıyla alınabilecek.

KASIM 2025 SEVK TAKVİMİ

Yedek subay ve astsubay adayları ile 1. grup erler: 6 Kasım 2025

2. grup erler: 4 Aralık 2025

3. grup erler: 8 Ocak 2026

