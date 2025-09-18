ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2025 Kasım ayı askerlik sevk ve celp yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kasım 2025 askerlik dönemi yaklaşırken adayların gözü sonuç açıklamasında. Milli Savunma Bakanlığı, celp döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin sevk belgelerini, sevk tarihinden 10 gün öncesine kadar e-Devlet üzerinden erişime açacak. Belgelerini almayan ya da birliklerine zamanında katılmayanlar için ise bakaya işlemi uygulanacak. Peki, Kasım dönemi askerlik yerleri ne zaman duyurulacak?
2025 KASIM ASKETLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım 2025 celp döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin askerlik yerleri, 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak.
Sevk belgeleri de yine e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak ve yükümlüler, sevk tarihinden 10 gün öncesine kadar bu belgeleri temin edebilecek.
Askerlik süresince yükümlüler, sivilde kullandıkları telefon hatlarını kısıtlı hat olarak kullanabilecek. Bu işlem için GSM bayilerine gidip ücretsiz olarak talepte bulunmaları yeterli olacak.
Ayrıca yol ve iaşe bedelleri, kimlikleriyle PTT şubelerinden ya da PTT Kart ve PttMatik'ler aracılığıyla alınabilecek.