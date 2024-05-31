Aslıhan’a engel yok

İzmir'de 6 aylık iken prematüre bebek olarak dünyaya gelen ve bu nedenle doğuştan yüzde 90 görme engelli olan Aslıhan Yokuş, 5 yaşında öğrencisi olduğu Narlıdere Merkez Anaokulu'nda 8 yıldır memur olarak görev yapıyor. Engellilere özgü bir takım sporu olan golbolda 2 defa dereceye girip Türkiye ikinciliği kazandı. Ayrıca katıldığı atletizm yarışmalarında çeşitli derecelerde madalyalar aldı. Öğrencilik yıllarında okulun ritim grubu, halk oyunları ve müzik korosunda çeşitli programlarda görev alan Yokuş, iki yıl yüzme kursuna da gitti. Yaklaşık 10 yıldır çeşitli sosyal medya platformlarında okunma sayısı milyonları bulan hikâyeler de yazan Aslıhan, kitapları tarayıp PDF'ye dönüştürüp dinliyor. Uzun süredir fitness, pilates ve yürüyüş sporları ile de ilgilenen Yokuş, 1 yılda 38 kilo vermeyi başardı.Sıra dışı bir engelli profili çizen Aslıhan Yokuş, engelleri tek tek aştıktan sonra şimdi de insanların zihnindeki engelleri ve önyargıları yıkmaya çalışıyor. Sosyal medya hesaplarında engellerin aşılabileceğini anlatan Yokuş, "Birçok içerik paylaşımı yapıyorum. Kendimi her konuda geliştirmeye, yeni şeyler öğrenmeye devam ediyorum. İnsanlar beni görünce şaşırıyor. 'Görme engelli dediğin senin gibi olmaz. Sen görme engelli değil misin? Nasıl makyaj yapıp bu kadar bakımlı olabiliyorsun?' diyorlar. İnsanları olumlu anlamda şaşırttığım için daha çok mutlu oluyorum" dedi.Engelleri, önyargıları, sınırları aşan güçlü, kendini seven bir kadın olduğu için kendini şanslı hissettiğini söyleyen Aslıhan Yokuş, "Evet bazen ben de üzülüyorum, zorlanıyorum, önüme engeller çıkıyor ama ne olursa olsun pes etmeyip elimden tutup yeniden ayağa kalkıyorum. Hep dediğim gibi engeller aşılmak için vardır. Yeter ki önce önyargılarınızdan kurtulun" dedi