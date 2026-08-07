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Giriş Tarihi: 7.08.2026

Aspendos’ta 1800 yıllık keşif

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Aspendos’ta 1800 yıllık keşif
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Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Asklepios ile oğlu Telesphoros'u birlikte betimleyen yaklaşık 2 metre 20 santimetre boyundaki mermer heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı. M.S. 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen heykel grubu ile ilişkin bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Aspendos'ta yaklaşık 1800 yıllık heykel gün yüzüne çıktı. Antik Çağ'da Asklepios hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını; Telesphoros ise tedavinin tamamlanmasını, iyileşmeyi simgeliyordu. Bu nedenle eser, hastalığın tedavisinden kişinin bütünüyle iyileşmesine uzanan süreci anlatan güçlü bir sembol niteliği taşıyor" bilgisini paylaştı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ANTALYA #MEHMET NURİ ERSOY

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Aspendos’ta 1800 yıllık keşif
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