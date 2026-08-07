Aspendos’ta 1800 yıllık keşif

Antalya
'daki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Asklepios ile oğlu Telesphoros'u birlikte betimleyen yaklaşık 2 metre 20 santimetre boyundaki mermer heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı. M.S. 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen heykel grubu ile ilişkin bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, "Aspendos'ta yaklaşık 1800 yıllık heykel gün yüzüne çıktı. Antik Çağ'da Asklepios hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını; Telesphoros ise tedavinin tamamlanmasını, iyileşmeyi simgeliyordu. Bu nedenle eser, hastalığın tedavisinden kişinin bütünüyle iyileşmesine uzanan süreci anlatan güçlü bir sembol niteliği taşıyor" bilgisini paylaştı.