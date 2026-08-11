Aspendos’ta 2 bin 400 yıllık güreşçi mezarı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda kentin Klasik Dönem tarihine ışık tutan önemli bir keşif yapıldığını açıkladı. Kent içinde varlığı ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolisi'nde, MÖ 5. yüzyılın son çeyreği ile MÖ 4. yüzyıl arasına tarihlenen yaklaşık 2 bin 400 yıllık sandık tipi mezar gün yüzüne çıkarıldı. Taş plakaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan mezarda tek bir bireyin gömülü olduğu belirlendi. Mezarda bulunan, üzerinde güreşçi betimlemeleri yer alan Aspendos sikkeleri ile diğer buluntular, defnedilen kişinin sporla ilişkili bir birey olabileceğini ortaya koydu.