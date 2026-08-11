Haberler Yaşam Haberleri Aspendos’ta 2 bin 400 yıllık güreşçi mezarı
Giriş Tarihi: 11.08.2026

Aspendos’ta 2 bin 400 yıllık güreşçi mezarı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Aspendos’ta 2 bin 400 yıllık güreşçi mezarı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda kentin Klasik Dönem tarihine ışık tutan önemli bir keşif yapıldığını açıkladı. Kent içinde varlığı ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolisi'nde, MÖ 5. yüzyılın son çeyreği ile MÖ 4. yüzyıl arasına tarihlenen yaklaşık 2 bin 400 yıllık sandık tipi mezar gün yüzüne çıkarıldı. Taş plakaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan mezarda tek bir bireyin gömülü olduğu belirlendi. Mezarda bulunan, üzerinde güreşçi betimlemeleri yer alan Aspendos sikkeleri ile diğer buluntular, defnedilen kişinin sporla ilişkili bir birey olabileceğini ortaya koydu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MEHMET NURİ ERSOY

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Aspendos’ta 2 bin 400 yıllık güreşçi mezarı
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