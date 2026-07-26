Aspendos’ta 2 bin yıllık keşif

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi'nin 300 metrelik bölümünün ortaya çıkarıldığını açıkladı. Kazılarla birlikte anıtsal yapılar, heykeller, mozaikler ve ticaret tarihine ışık tutan eserler de gün yüzüne çıkarıldı.
Bakan Ersoy, paylaşımında, "Ziyaretçiler artık antik tiyatrodan akropolise uzanan bu tarihi güzergâhta, binlerce yıllık kentin izlerini adım adım takip edebilecek" ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy, cadde boyunca ortaya çıkarılan dükkânlar, ekmek fırını, anıtsal doğu kapısı, Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri ile Genç Eurymedon Mozaiği'nin Aspendos'un zengin tarihine yeni bir pencere açtığını vurguladı. Kazılarda ulaşılan Fenike sikkesi ve cam eserlerin de Aspendos'un Doğu Akdeniz'in güçlü ticaret ağlarındaki önemli konumunu ortaya koyduğunu belirtti.