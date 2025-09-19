Aspirin’in bir faydası daha: Kanserin tekrarını azaltıyor

ÇIĞIR açıcı yeni bir klinik araştırma, günlük alınan düşük doz aspirinin kalın bağırsak kanserinin tekrarını yarı yarıya azalttığını ortaya koydu. Independent'te yer alan habere göre, yapılan klinik çalışmada İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya'daki 33 hastanedeki kolon ve rektum kanseri 3 bin 500 hasta üzerinde aspirinin etkilerini incelendi. Hastaların yaklaşık yüzde 40'ı (tümörlerinde PIK3 sinyal yolağında mutasyon görülenler), ameliyattan sonra üç yıl boyunca günde 160 mg aspirin veya sahte plasebo ilacı aldı. Araştırmaya göre, PIK3 genetik mutasyonu olan ve aspirin alan hastalarda bağırsak kanseri nüksetme riski, plasebo grubuna kıyasla yüzde 55 oranında azaldı.