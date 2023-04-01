Asrın felaketinde enkazdan çıkarılan “Mucize Bebek” annesine kavuştu

DÜNYANIN EN KIYMETLİ İŞİ

"Anneye evladını kavuşturmak dünyanın en kıymetli işlerinden birisidir" diyen Bakan Yanık,"O mutluluğa ortak olmak gerçekten bizim için de çok anlamlı oldu. Diliyor ve ümit ediyorum ki Allah onlara uzun ve mutlu bir ömür nasip etsin, bir daha birbirlerinden ayrılmasınlar. Ülkemizde ve dünyadaki tüm çocuklar için hep güzellikler, iyilikler, refah, esenlik mutluluk olsun. Biz de o mutluluklara şahit olalım temennimiz budur" diye konuştu.

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