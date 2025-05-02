Asrın felaketinde yaşamını yitirenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis ihraç edildi

6 Şubat 2023 Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki İhsan Bayram Sitesi C Blok'un yıkılması nedeniyle 82 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yıkılan binanın enkazından çıkartılan altınlar ise polis merkezine teslim edildi. Görevli polis memuru E.C., binada hayatını kaybedenlerin yakınlarına altınları polis merkezinde güvenlik kamerasının önünde tutanak düzenleyerek geri verdi.

ALTINLARI GERİ İSTEDİ

Bir süre sonra polis memuru, altınları teslim ettiği kişileri arayıp, "Hepsini tek teslim tutanağı ile savcılığa vermem gerek. Savcı incelemeyi yaptıktan sonra size geri teslim edeceğim" diyerek altınları geri aldı. Ancak bir süre sonra altınlar geri gelmedi, polis memuru da altınları isteyenlere şüpheli cevaplar vermeye başladı. Mağdurlar, aynı apartmanda gelini ve 2 yeğenini kaybeden Avukat Nazan Akça Subaşı'ya durumu anlattı.

ORTAYA ÇIKINCA İSTİFA ETTİ

Avukat Subaşı, polis memuru E.C. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ancak dönemin savcısı takipsizlik kararı verdi. Avukat Subaşı, savcının verdiği takipsizlik kararı üzerine Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu ve dönemin savcısının verdiği karar kaldırılıp soruşturma izni verildi. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi. Müfettişlerin incelemesi devam ederken E.C., polislikten istifa etti. E.C. hakkında 2 kez 'devlet memurluğundan çıkartma' cezası verildi.

ALTINLAR ALINAMADI

Hakkında "Zimmet, görevi kötüye kullanma, irtikap, denetim görevinin ihmali, rüşvet ve resen tespit edilecek" diğer suçlar hakkında dava açılan eski polis, iddianamenin hazırlanmasının ardından önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde yargılanacak. Avukat Subaşı, depremzedelerin mağdur olduğunu ve altınları halen alamadıklarını ifade etti. Depremde oğlunu, gelini ve torunun kaybeden Osman Özgen ise polis memuruna yaklaşık 200 bin liralık altın teslim ettiğini belirterek, " Polisi arayıp altınları geri istedim. Ama o bizi dolandırmış. Böyle vicdansızlık olur mu?" dedi.