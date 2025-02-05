Asrın felaketinin ardından Elazığ’da 13 bin 55 konut yapılıyor

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetlerindeki depremlerde binlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı. 11 ilin etkilendiği depremin üzerinden 2 yıl geçti. Depremlerden etkilenen Elazığ'da da ilk olarak 2 bin 138 konteyner kuruldu. Afetzede vatandaşlara toplam 1 milyar 672 milyon 111 bin TL ödeme yapıldı. Hasar gören 10 bin 757 yapı için konut çalışması başladı. Bu kapsamda 13 bin 55 hak sahibine yönelik konut projeleri planlanarak 5 bin 962 konut hak sahiplerine teslim edildi. 7 bin 93 konutun inşaatı ve proje çalışmaları devam ediyor.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi,"6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklı 10 bin 757 yapımız hasar görmüştür. Bu yapıların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ise yüzde 95 oranında tamamlanmıştır. Deprem sonrası yapılan çalışmalarda, toplam 13 bin 55 hak sahibine yönelik konut projeleri planlanmış; bunlardan 5 bin 962'si hak sahiplerine teslim edilmiştir. 7 bin 93 konutun inşaatı ve proje çalışmaları devam etmektedir. Yerinde Dönüşüm Projesi çerçevesinde 209 konutun inşaatı tamamlanmış, 709 yapı için ruhsatlandırma işlemleri sonuçlandırılmıştır. Bu proje kapsamında vatandaşlarımıza toplam 1 milyar 300 milyon TL ödeme yapılmıştır. Depremler sonrasında toplam 4 bin 166 hak sahibi vatandaşımız için 18 köy konutunun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. Hâlihazırda 2 bin 581 köy konutunun inşaatı devam etmekte olup, 1 bin 567 köy konutunun ise proje ve yer seçim çalışmaları devam etmektedir. Depremler sonrasında iş yerleri hasar gören 726 hak sahibi vatandaşımız için inşaat ve proje çalışmaları devam etmektedir. 6 Şubat depremlerinin ardından evi hasar gören vatandaşlarımıza il genelinde 2 bin 138 adet konteyner dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca afetzede vatandaşlarımıza hane başı destek ödemesi, barınma desteği, kira yardımı, tahliye yardım, esenkart yardımı ve vefat yardımı olmak üzere 1 milyar 672 milyon 111 bin TL ödeme yapılmıştır'' dedi.

Depremzedelerden Zehra Arıkanoğlu, 6 Şubat felaketini Osmaniye'de ailecek yaşadıklarını belirterek konuşmasına şöyle devam etti," Eşimin işi nedeniyle Elazığ depreminden sonra Osmaniye merkeze geçtik, eşim orada noterlikte baş katiplik yapıyordu. 6 Şubat depreminde yaşanan felaketten sonra evimizin yıkılması ve dostlarımızın kaybının ardından devletimizin desteğiyle tekrar Elazığ'a ailemizin yanına geldik. Bir süre aile büyüklerimizle kalmak zorunda kaldık. Çok kısa zaman içerisinde Devletimiz sağ olsun TOKİ evlerini tamamladı, bizi içine yerleştirdi. Şu an 6 ay içerisinde tamamlanıp teslim edilen evlerdi, huzur içerisinde korkusuzca yaşıyoruz. Ailemizle birlikte devletimize cumhurbaşkanımıza minnettarız çok teşekkür ediyoruz" Depremzedelerden Harun Kaya da," 6 Şubat depreminde evdeydim, ailemle beraberdim. Önceki depremden dolayı hep bir aradaydık. Babamların evindeydik. Evimiz ağır hasar aldı. Evden çıkmak zorunda kaldık. Sağ olsun devletimiz bize bu imkânı tanıdı. TOKİ evimizi 6 ay gibi kısa bir sürede teslim etti. Burada artçı sarsıntıları hiç hissetmiyoruz. Çünkü hem zemin güzel, yapısı güzel, daha dayanıklı olduğu için hissetmiyoruz. Bize bu imkanları sunan devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan Allah bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.