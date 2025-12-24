Asrın inşası Türkiye’nin başarısı: 455 bin konut...42 günde 105 bin yeni teslimat

"Atatürk Caddesi"nde düzenlenecek "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan anahtar teslimi yapacak. Törene depremzede ailelerin yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve inşa seferberliğine katkı sunan kurum temsilcileri katılacak. Canlı bağlantılarla Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara AFAD Genel Merkezi'nde ise kura çekimi yapılacak.

42 GÜNDE 105 BİN 179 TESLİMAT

15 Kasım'da Adıyaman'da yapılan 9'uncu kura töreninden bu yana geçen 42 günde 105 bin 179 ev ve iş yeri daha tamamlandı. Böylece toplamda 367 bin 995 konut, 65 bin 672 köy evi ve 21 bin 690 iş yeri olmak üzere 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilmiş oldu.

EN ÇOK KONUT HATAY'A

27 Aralık'taki törenin ardından illere göre tamamlanan konut ve iş yeri sayıları şöyle olacak: Hatay: 153 bin 755, Malatya: 79 bin 660, Kahramanmaraş: 73 bin 956, Adıyaman: 43 bin 366, Gaziantep: 31 bin 53, Diyarbakır: 17 bin 206, Elazığ: 14 bin 894, Şanlıurfa: 13 bin 429, Osmaniye: 12 bin 557, Adana: 12 bin 73,

108 BİN KİLOMETREKARELİK ALANDA TARİHİ ÇALIŞMA

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından 11 ilde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede çalışmalar başlatıldı. TOKİ, Emlak Konut GYO, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar, 108 bin kilometrekarelik alanda gerçekleştirildi. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda inşa faaliyeti yürütülmüş oldu.

DEV ŞANTİYELER, YENİ UYDU KENTLER

Malatya İkizce, Adıyaman İndere, Hatay Dikmece ve Kahramanmaraş Altınova'da Türkiye'nin en büyük şantiyeleri kuruldu. Akıllı şehirler ve modern uydu kentler yükseldi. Sadece Adıyaman İndere'de 16 bin 822 bağımsız bölüm, Hatay Dikmece'de 14 bin 489, Kahramanmaraş Altınova'da 10 bin 656 konut inşa edildi.

TARİHİ MERKEZLER YENİDEN AYAĞA KALKTI

Hatay Uzun Çarşı, Kurtuluş Caddesi, Atatürk Caddesi, Malatya Bakırcılar Çarşısı, Kahramanmaraş Kapalı Çarşı ve Adıyaman şehir merkezi yeniden ihya edildi. Depremde yıkılan Habib-i Neccar Camii, Ulu Camii ve Söğütlü Camii gibi simge yapılar da yeniden ayağa kaldırıldı.

11 BİN KİLOMETRELİK ALTYAPI HAMLESİ

Deprem bölgesinde Türkiye'nin çevresi uzunluğuna eşdeğer 11 bin kilometrelik altyapı çalışması yürütülüyor. Hatay Defne'de Türkiye'nin en büyük atık su tüneli inşa ediliyor. Proje tamamlandığında Asi Nehri'nin kirlilik sorunu tarihe karışacak.