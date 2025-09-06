Asrın inşasında il il teslim edilen konut sayıları... En yüksek konut teslimi Hatay’da

Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 249 bin 824'ü konut, 8 bin 907'si iş yeri ve 46 bin 105'i köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836'ya yükseldi.

KÖY EVLERİ İŞ YERLERİNDE SON DURUM

Son törenle birlikte deprem bölgesinde teslim edilen köy evi sayısı 46 bin 105'e yükseldi. 2025 yılı sonunda ise deprem bölgesinde toplam 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor. Deprem bölgesinde teslim edilen iş yeri sayısı ise 8 bin 907'e yükseldi. 2025 yılı sonunda ise toplam 31 bin 307 iş yerinin teslim edilmesi hedefleniyor.

12 YENİ OKULDA DAHA EĞİTİM BAŞLIYOR

Deprem bölgesinde 1.5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açıldı. Böylece yapımı tamamlanan okul sayısı 56'ya (857 derslikli) yükseldi. Deprem bölgesinde bin 360 derslikli 85 okulun daha yeniden inşası, 48 derslikli 6 okulun da güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

4 İLDE ŞEHİR MERKEZLERİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliği ile deprem bölgesinde ağır yıkıma uğrayan 4 ilin tarihi çarşılarını ve meydanlarını da yeniden inşa ediyor. Depremde yıkılan Hatay'daki Habib-i Neccar Camii, Adıyaman'daki Ulu Camii ve Malatya'ya Söğütlü Camii şehrin simge camileri de bu meydan projeleri kapsamında ihya ediliyor. Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı ile İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi kapsamında, yaklaşık 3.5 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar sürüyor.Malatya'daki Bakıcılar Çarşısı'da, Emlak Konut GYO tarafından inşa ediliyor. Kahramanmaraş'ın simgelerinden Tarihi Kapalı Çarşı da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar görmüştü. TOKİ, Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 740 metrekarelik alanda 122'si tescilli 140 dükkanın inşa ve ihya çalışmalarını yürütüyor.

İŞTE İL İL TESLİM EDİLEN KONUT SAYILARI

Adana: 10 bin 978 konut ve 389 köy evi olmak üzere toplam 11 bin 367 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 11 bin 899 konut, 89 iş yeri ve 534 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 522 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Adıyaman: 29 bin 783 konut, 1767 iş yeri ve 6 bin 607 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 157 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Diyarbakır: 15 bin 708 konut, 561 köy evi olmak üzere toplam 16 bin 269 bağımsız bölüm teslim edildi. Bu yıl sonuna kadar 16 bin 27 konut, iş yeri 251 ve bin 299 köy evi olmak üzere toplamda 17 bin 577 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Elazığ: 10 bin 934 konut, 1038 köy evi olmak üzere toplam 11 bin 972 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 10 bin 261 konut, 87 iş yeri, 2 bin 794 köy evi olmak üzere toplamda 13 bin 142 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Gaziantep: 21 bin 782 konut, 52 iş yeri ve 3 bin 765 köy evi olmak üzere toplam 25 bin 599 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 23 bin 694 konut, bin 219 iş yeri ve 4 bin 587 köy evi olmak üzere toplamda 29 bin 500 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Hatay: 75 bin 706 konut, 2 bin 507 iş yeri ve 8 bin 541 köy evi olmak üzere toplam 86 bin 754 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Kahramanmaraş: 31 bin 25 konut, 1436 iş yeri ve 12 bin 891 köy evi olmak üzere toplam 45 bin 352 bağımsız bölüm inşa edildi. Yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Kilis: Bin 713 konut, 4 iş yeri ve 544 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 261 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 1854 konut, 4 ticaret ve 1003 köy evi olmak üzere toplamda 2 bin 861 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Malatya: 34 bin 564 konut, 3 bin 125 iş yeri ve 8 bin 844 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 533 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplamda 79 bin 420 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Osmaniye: 7 bin 420 konut, 6 iş yeri ve 1560 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 986 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 9 bin 366 konut, 760 iş yeri ve 2 bin 92 köy evi olmak üzere toplamda 12 bin 218 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Şanlıurfa: 10 bin 117 konut, 10 iş yeri ve 1325 köy evi olmak üzere toplam 11 bin 452 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 12 bin 69 konut, 103 iş yeri ve 2 bin 563 köy evi olmak üzere toplamda 14 bin 735 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.