Asrın konutlarını Bakan Kurum paylaştı! “İşte Kilis, İşte Asrın İnşası”

Kahramanmaraş'ta 3 yıl önce meydana genel 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Bu kentlerden biride Kilis'ti. Depremde evlerini kaybeden vatandaşlar için cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi hayata geçirildi. Kilis'te Deveciler bölgesinde TOKİ tarafından yeni bir şehir kuruldu. Deveciler'de depremzedeler için 2.569 yeni yuva inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, söz konusu modern ve depreme dayanıklı konutları "İşte Kilis, İşte Asrın İnşası…" diye sosyal medya hesabından paylaştı.