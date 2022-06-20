Assos Nerede? Assos Antik Kenti Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Tarihteki Assos bulunduğu bölgedeki tek büyük limana sahip olduğu için zenginliği ile bilinmekteydi. Andezit taşından imal edilen lahitler cesetleri çabuk çürütmesi nedeniyle dünyaca ün kazanmış olup, Lübnan, Suriye, Yunanistan ve Roma'ya ihraç edilmiştir. Antik Çağ'ın büyük düşünürlerinden Aristo'nun bu kentte üç yıl yaşamıştır. Asos, Pavlus tarafından da ziyaret edildiği için Hıristiyanlarca da kutsal yer olarak kabul edilmiştir. Günümüzde Asos Antik Kenti'nde birçok tarihi eserler yer almaktadır. Yapılan kazı çalışmaları ile de birçok tarihi kalıntıya rastlanmıştır. Bu yönüyle Asos her sene binlerce turistin ziyaret ettiği bir bölgedir. Asos Antik Kenti nerede? Hangi İlde ve nasıl gidilir? Beraber inceleyelim…

Asos Nereye Bağlı?

Asos, Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine bağlıdır.

Asos Nerede?

Türkiye'nin Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesinin yaklaşık 17 km güneyindeki Behramkale Köyü'nde yer alan bir antik kent olarak bilinir. Antik Çağda Troas diye adlandırılan bölgenin güney ucunda volkanik bir tepenin zirvesi ve yamaçlarında, Midilli adasının karşısında konumlanmıştır.

Asos Antik Kente Nasıl Gidilir?

Öncelikle harita koordinatlarıyla gitmek isteyenler için 39°29′21″K 26°20′11″D bu şekilde paylaşalım.

Havayolu ile Assos'a gitmek isterseniz 3 farklı yöntem vardır. Çanakkale Havalimanı, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı. Size en yakın olan havaalanını seçebilirsiniz.

Assos'a en yakın havalimanı olanı 60 km uzaklıkta bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı olduğunu belirtelim. Edremit, Burhaniye, Ayvalık araçlarına binip oradan şehir merkezine geçebilirsiniz, buradan da Assos'a geçebilirsiniz.

Edremit-Assos arasında sefer düzenleyen minibüsler olduğunu da söyleyelim. Birde havalimanında bulunan tur şirketlerine ait servislerle direk şehir merkezine ulaşabilirsiniz.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda inerek buradan HAVAŞ otobüsleri, belediye otobüsleri, tren, taksi veya araç kiralayarak merkeze gelebilir, Assos'a devam edebilirsiniz. İzmir-Assos arası yaklaşık 3 saat sürdüğünü belirtelim.

Eğer Çanakkale'ye geldiyseniz, Çanakkale'den 45 dakika süren Ayvacık otobüslerine binin. Daha sonra Ayvacık'tan 17 km uzaklıktaki Assos'a devam edebilirsiniz.

Feribota binerek karşıya geçebilirsiniz. Gelibolu-Lapseki arası 20 dakika, Eceabat-Çanakkale arası 15 dakika ve Kilitbahir-Çanakkale arası ise 7 dakika sürmektedir. Karşıya geçtikten sonra ise Ezine-Ayvacık üzerinden Assos'a yaklaşık 1 saatte ulaşmanız mümkündür.