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Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:48 Son Güncelleme: 22.11.2021 09:53

Astrolog savaşına savcılıktan barış

ARZU KAYA ARZU KAYA
Astrolog savaşına savcılıktan barış

Ünlü astrolog Oğuzhan Ceyhan sosyal medya üzerinden ‘medusastroloji’ kullanıcı adlı bir astroloğun hakaretine uğradığını belirtti. “Kişilik haklarım zedelendi. Toplum nazarında rencide edildim” diyerek savcılığın dava açmasını istedi. Ancak savcılık yapılan yorumların burçlarla ilgili olduğunu kaydetti. “Şüphelinin savunmasının dahi alınmasına gerek görülmedi” vurgusuyla takipsizlik kararı verdi.

Ünlü astrolog Oğuzhan Ceyhan sosyal medya üzerinden hakkında yapılan yorumlara savaş açtı. Avukatı aracılığı ile savcılığın kapısını çaldı. "Kişilik haklarım zedelendi, rencide edildim" diyerek yorum sahibinin cezalandırılmasını istedi. Savcılık ise kararını verdi.

SOSYAL MEDYA ŞİKAYETİ ADLİYEDE BİTTİ

Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan, kendi ismiyle açtığı okulda astroloji dersleri de veren ünlü astrolog Oğuzhan Ceyhan'ı sosyal mecrada okuduğu yorumlarla başlayan şikayeti adliyede son buldu. Sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'te adına açılmış başlıktaki yorumları okuyan Ceyhan'ı 'medusastroloji' isimli kullanıcının yorumları nedeniyle avukatı aracılığı ile şikayetçi oldu.

"MANEVİ ZARARININ TELAFİSİ MÜMKÜN DEĞİL"

Oğuzhan Ceyhan'ın Türkiye'de tanınmış uzman astrologlardan olduğu ve geçmiş yaşam deneyimlerinin öğrenildiği psiko-regresyon uzmanı gibi donanımlara sahip olduğu vurgulanan dilekçede, 'medusastraloji' adlı kullanıcının ünlü astrolog Oğuzhan Ceyhan'a "eziyetçi, şeytan, sadist, mazoşist" dediği anlatıldı. Bu şekilde ünlü astroloğun kişilik haklarının zedelendiği ve toplum nazarında rencide edildiği vurgulandı. Söz konusu yorumu yazan hesabın tespit edilmesi istenen dilekçede, "Oğuzhan Ceyhan onur kırıcı davranışlara, manevi anlamda telafisi mümkün olmayan zararlara maruz bırakıldı" denildi.

"HAKARET YOK, BURÇ PAYLAŞIMI VAR"

Ünlü astroloğun "Onurum kırıldı" şikayetinin ardından savcılık kararını verdi. Şikayete konu yorumların burçlarla ilgili paylaşımlar olduğunu belirten savcılık, müşteki astroloğun isminin dahi kullanılmadığını kaydetti. Kullanıcıların kendi aralarında yorumlaştığı ifade edilen kararda, Oğuzhan Ceyhan'ın şahsına yönelik hakaret içerikli bir paylaşım olmadığı dile getirildi. Suç unsuru oluşmadığını da kaydeden savcılık 'medusastraloji' isimli kullanıcının savunmasının dahi alınmasına gerek görülmediğini vurgulayarak 'hakaret' suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

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Astrolog savaşına savcılıktan barış
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