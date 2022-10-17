Haberler Yaşam Haberleri Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, uzun Astsubaylar Günü kutlama mesajı
Giriş Tarihi: 17.10.2022 09:39

Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, uzun Astsubaylar Günü kutlama mesajı

Vatanın bütünlüğü ve milletin huzuru için görev yapan Astsubayların Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun. 17 Ekim tarihinde kutlanan bu özel günde, yurdun dört bir yanında tören ve etkinlikler düzenleniyor. Bununla birlikte vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile bu günün önemine vurgu yapıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde en güzel, resimli Astsubaylar Günü mesajı seçeneğine ulaşabilirsiniz. İşte Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri 2022

Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, uzun Astsubaylar Günü kutlama mesajı

Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri bugünün önemi dolasıyla araştırılıyor. Dünya çapında her yıl aynı tarihlere denk gelen Dünya Astsubaylar Günü çalışan ve emekli olan astsubayların kutladığı bir bayramdır. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin kuruluş günü 17 Ekim 1984 olmasından ötürü her yıl 17 Ekim tarihinde Dünya Astsubaylar günü olarak kutlanır. İşte Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri

DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Tüm Astsubaylarımızın Astsubaylar günü kutlu olsun.

Astsubayların bu özel günü dolayısı ile Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadele eden Astsubaylara başarılar, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarak gazilerimize uzun ömürler dilerim.

Ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden görev yapan Astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve Türkiye'nin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye'yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

EN GÜZEL DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ SÖZLERİ

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Dünyanın hiç bir yerinde yoktur ki, senin kadar cesaretli, senin kadar şerefli bir asker. Astsubaylar günü kutlu olsun.

Bir ulusun kuvvetini belirleyen en önemli faktör askeri kuvvetidir. Astsubaylar günü kutlu olsun.

Bu vatan bizimdir ferman gerekmez! Askerin olduğu yere yabancı giremez.

Herkes kendi için çalışır, biz ise vatan için.. Biz Türk Astsubaylarız!

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Tüm Astsubaylarımızın Astsubaylar günü kutlu olsun.

Astsubayların bu özel günü dolayısı ile Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadele eden Astsubaylara başarılar, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarak gazilerimize uzun ömürler dilerim.

Ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden görev yapan Astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve Türkiye'nin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye'yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutlar; sağlıklı, huzurlu ve barışın üstün geldiği bir yaşam dilerim.

Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve Türkiye'nin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye'yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutlar; sağlıklı, huzurlu ve barışın üstün geldiği bir yaşam dilerim.

Bir ulusun kuvvetini belirleyen en önemli faktör askeri kuvvetidir. Astsubaylar günü kutlu olsun.

ARKADAŞINA GÖNDER
Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, uzun Astsubaylar Günü kutlama mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA