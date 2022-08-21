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Giriş Tarihi: 21.8.2022 16:12 Son Güncelleme: 21.8.2022 16:14

Aşure dağıtımı adı altında parkta propaganda yaptılar

Saadet Partililer ‘Aile ve Gençlik Şöleni’ adı altında düzenledikleri aşure etkinliğini seçim mitingine çevirdi. İzinsiz etkinliği sonlandırılmasını isteyen zabıta ekiplerinin üzerine de vatandaşları kışkırtan partililer, tüm propagandalarına rağmen aşure dağıtımının ardından etkinliği sonlandırdı.

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Aşure dağıtımı adı altında parkta propaganda yaptılar

Konya'da 6'lı masa üyesi Saadet Partisi'nin Selçuklu İlçe Başkanlığı, Şefikcan Parkı'nda 'Aile ve Gençlik Şöleni' düzenledi. Ancak bu denildiği gibi sıradan bir aşure dağıtımı etkinliği olmadı. Partililer saatler öncesinden halkın yoğun olduğu parka gelerek parti bayraklarını ve afişlerini astı, hatta ses yayın aracı kurdu. Partililerin hesap etmedikleri ise yaptıkları etkinliğin izinsiz ve kanuna aykırı olduğuydu. Zabıta ekipleri de parka gelerek izinsiz olan bu etkinliğin sonlandırılmasını istedi. Ancak partililer vatandaşları zabıtaların üzerine kışkırttı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafları sakinleştirerek, bölgeye geniş güvenlik önlemi aldı. Etkinlik aşure dağıtımının ardından sona erdi.

'2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri' kanununun 22. maddesine göre parklarda gösteri yapılamaz. Ancak buna rağmen 6'lı masa üyesi Saadet Partililer parkı seçim mitingine çevirdi.

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Aşure dağıtımı adı altında parkta propaganda yaptılar
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