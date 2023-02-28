Asya’nın fedakarlığı... Ailesi için canını hiçe saydı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 11 ili etkileyen depremde enkaz altında kalan çok sayıda kişi, saatler sonra hayata tutundu. Hatay'da enkazın altından çıkartılan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Asya Himmetoğlu, "İlk ben çıktım ama kimseyi arkamda bırakamazdım. Annemlere bağırırken üzerime beton düşmüş nasıl oldu anlamadım. Kıyamet kopuyor zannettim. Babam önceden vefat etmişti, kendi kendime kesinlikle babamın yanına gidiyorum dedim" açıklamasında bulunarak yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

ARKAMDA KİMSEYİ BIRAKMAK İSTEMEDİM

Hatay'a iki ay önce annesiyle birlikte abisine misafirliğe geldiklerini belirten 28 yaşındaki Asya Himmetoğlu; "Normalde Hatay'da yaşamıyoruz. Abim orada askeri personel ben ve annem de hava değişikliği olur diye düşünerek abimi ziyarete gittik. İki aydır orada abimle kalıyorduk. Gece depremi hissettiğimde apartmandan ilk ben çıktım dışarıda hiç kimse yoktu. Arkamda kimseyi bırakmak istemedim anne diye bağırmaya başladım. Annem çıktı ama o da abimi bekledi. En son abim çıktı. Tam ben bağırırken bir baktım beton üzerime düşmüş ne ara oldu nasıl oldu anlayamadım. Merdivenin korkulukları kafamı korudu, üzerime düşen beton kafam haricen tüm bedenimi ezdi. Ben anne diye bağırmaya devam ettim imdat diye sesleniyordum. Annem sesimi duydu abim, komşularımız geldi o betonu üzerimden kaldırdılar" şeklinde konuştu.

ANLATILIR YAŞANIR ÇOK KORKUNÇ ANLAR YAŞADIK

Abim ve komşularımız betonu üzerimden kaldırmasaydı ben kurtulamazdım diyen depremzede Himmetoğlu; "Üzerimde beton varken kesin kıyamet kopuyor diye düşündüm. O an öleceğimi hissettim. Babam önceden vefat etmişti dedim herhalde ben babamın yanına gidiyorum. Asla çıkacağımı düşünmüyordum. Beni enkazdan çıkarttılar ama sağanak bir yağmur vardı o yağmurda öylece yattım. Çevredekiler bana acıdı arabaya aldılar öylece kırık ayağımla kıvrıldım yattım. Çok zor bir durumdu asla anlatılmaz yaşanır, çok korkunç anlar yaşadık" dedi.