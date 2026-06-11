At izleri cinayeti çözdü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi'nde 2 Ekim 2025'te camiden çıkan Fahri (70) ve Gülhanım (66) Baktır çifti, evlerinin önüne geldiklerinde av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Polis, olay yerinde at nalı izlerine rastladı. Oluşturulan özel ekip; teknik takip, dinleme çalışmaları, arazi taramaları ve 125 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelinin atla kaçtığını belirledi. Atın nal izlerinin takip edilmesiyle cinayet şüphelinsin Murat Günek olduğu belirledi. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanık Murat Günek'in Baktır ailesiyle alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet yaşadığı belirtildi. Mahkeme sanık Murat Günek'i iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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