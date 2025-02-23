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Giriş Tarihi: 24.2.2025

At keserken suçüstü yakalandılar

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
At keserken suçüstü yakalandılar
İzmir Konak'ta Boğaziçi Şehit İsmail Görmez Polis Merkezi Amirliği ekipleri kaçak kesim ihbarı üzerine harekete geçti. Baskında korkunç manzara ile karşılaşıldı. Adeta katliam yapan şüphelilerin at kesimi yaptıkları metruk evi kan gölüne çevirdikleri belirlendi. Şüphelilerin Ramazan öncesi kestikleri at etlerini piyasaya sürmeyi planladıkları ortaya çıktı. At kesimi sırasında suçüstü yakalanan şüpheliler Mert Ö. (42), Abdülbaki Ö. (24), Cani İ. (24) ile A.Ö. (16) gözaltına alındı. Mert Ö., Abdülbaki Ö. ile A.Ö.'nün 'değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçundan emniyette kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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At keserken suçüstü yakalandılar
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