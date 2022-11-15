Haberler Yaşam Haberleri ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2022-2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 15.11.2022 14:08

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2022-2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2022-2023 akademik takvimine göre, güz dönemi vize sınavları Kasım ayında gerçekleştirilecek. Söz konusu sınavlara katılım sağlayacak olan öğrenciler, ‘’ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir? 2022-2023 Atatürk Üniversitesi güz dönemi ATA AÖF sınav tarihleri takvimi ve giriş belgesi alma ekranı…

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2022-2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

ATA AÖF sınavları için geri sayım devam ediyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları, Kasım ayının son haftasında düzenlenecek. Bu noktada ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı lisans ve ön lisans eğitimlerine ATA AÖF'te devam eden öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, ''ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 2022-2023 ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihleri…

2022-2023 ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, NEREDEN ALINIR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi ara sınavlarına sayılı günler kaldı. Kasım ayında gerçekleştirilecek olan ara sınavlar, üç oturumda tamamlanacak.

ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayınlanmadı. ATA AÖF sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden bir hafta 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

ATA AÖF sınav giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, T.C kimlik numarası ve şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı olarak alabilecek.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ | 2022-2023 ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi akademik takvimi yayınlandı.

Takvime göre; ATA AÖF ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, yarıyıl sonu (final) sınavları ise 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerine ara sınav ve dönem sonu sınavları uygulayacak.

Atatürk Üniversitesi, telafi veya bütünleme sınavı yapmaktadır. Başarısız olan öğrencilerin, dönem sonunda bütünleme sınavlarına katılmaları gerekmektedir.

Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 19 Kasım - 20 Kasım 2022

Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 07 Ocak - 08 Ocak 2023

Bütünleme Sınavı: 11 Şubat - 12 Şubat 2023

Bahar Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 08 Nisan - 09 Nisan 2023

Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 20 Mayıs - 21 Mayıs 2023

Bütünleme Sınavı: 08 Temmuz - 09 Temmuz 2023

ATA AÖF SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

Ara sınav olarak da bilinen öğrencilerin deyimiyle vize sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki etmektedir. Yarıyıl sonu sınavları ise not ortalamasının büyük bir çoğunluğunu oluşturarak %70 etki eder. Sınavların sona ermesinin ardından sınav sorularına ve sonuçlara ilişkin öğrenciler itiraz da bulunabilirler.

ATA AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olmak isteyenlerin en az 120 AKTS kredilik dersi, lisans programlarından mezun olma hedefi olan öğrencilerin ise en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

FF, YZ ve DZ notu olmayan öğrenciler mezuniyet hakkı elde eder. Ayrıca öğrencilerin genel not ortalamasının (GNO) en düşük 2.00 olması gerekmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2022-2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA