ATA AÖF sınavları için geri sayım devam ediyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları, Kasım ayının son haftasında düzenlenecek. Bu noktada ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı lisans ve ön lisans eğitimlerine ATA AÖF'te devam eden öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, ''ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 2022-2023 ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihleri…
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi ara sınavlarına sayılı günler kaldı. Kasım ayında gerçekleştirilecek olan ara sınavlar, üç oturumda tamamlanacak.
ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayınlanmadı. ATA AÖF sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden bir hafta 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
ATA AÖF sınav giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, T.C kimlik numarası ve şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı olarak alabilecek.
2022-2023 eğitim öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi akademik takvimi yayınlandı.
Takvime göre; ATA AÖF ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, yarıyıl sonu (final) sınavları ise 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerine ara sınav ve dönem sonu sınavları uygulayacak.
Atatürk Üniversitesi, telafi veya bütünleme sınavı yapmaktadır. Başarısız olan öğrencilerin, dönem sonunda bütünleme sınavlarına katılmaları gerekmektedir.
Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 19 Kasım - 20 Kasım 2022
Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 07 Ocak - 08 Ocak 2023
Bütünleme Sınavı: 11 Şubat - 12 Şubat 2023
Bahar Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 08 Nisan - 09 Nisan 2023
Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 20 Mayıs - 21 Mayıs 2023
Bütünleme Sınavı: 08 Temmuz - 09 Temmuz 2023
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.
Ara sınav olarak da bilinen öğrencilerin deyimiyle vize sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki etmektedir. Yarıyıl sonu sınavları ise not ortalamasının büyük bir çoğunluğunu oluşturarak %70 etki eder. Sınavların sona ermesinin ardından sınav sorularına ve sonuçlara ilişkin öğrenciler itiraz da bulunabilirler.
İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olmak isteyenlerin en az 120 AKTS kredilik dersi, lisans programlarından mezun olma hedefi olan öğrencilerin ise en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
FF, YZ ve DZ notu olmayan öğrenciler mezuniyet hakkı elde eder. Ayrıca öğrencilerin genel not ortalamasının (GNO) en düşük 2.00 olması gerekmektedir.