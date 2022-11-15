ATA AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olmak isteyenlerin en az 120 AKTS kredilik dersi, lisans programlarından mezun olma hedefi olan öğrencilerin ise en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

FF, YZ ve DZ notu olmayan öğrenciler mezuniyet hakkı elde eder. Ayrıca öğrencilerin genel not ortalamasının (GNO) en düşük 2.00 olması gerekmektedir.