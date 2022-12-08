ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte sorusunun yanıtı araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF sınav sonuçları katılımcıların gündeminde yer alıyor. 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen sınavın ardından güz dönemi vize sınav sonucu erişime açılacak. Bu kapsamda; binlerce aday "ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 ATA AÖF sonuçları/vize sınav sonucu hakkında bilgiler…
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılların sonuç açıklanma takvimi dikkate alındığında ATA AÖF güz yarıyılı vize sonuçlarının 7 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar duyurulduğunda ise ATA AÖF öğrencileri https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sorgulama yapabilecek.
Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.
Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.
Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.