Ata toprakları depremle sarsıldı

Kırgızistan-Çin sınır bölgesinde önceki gece meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi yaralandı. Merkez üssü Kırgızistan sınırına yakın Aksu vilayeti olan deprem yerin 22 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde de hissedildi.Tanrı Dağları'nın eteklerinde, nüfus yoğunluğunun az olduğu kırsal bölgeyi vuran deprem 5 köyde yıkıma yol açtı. Yaklaşık 240 bin nüfuslu Üçturfan bölgesinde en az 120 bina yıkıldı. Kazakistan'ın Almatı kentinde 50'den fazla kişi yaralandı. Elektrikler kesilirken bazı tren hatları durduruldu. Eğitime de ara verildi. Deprem sonrası saat 08.00'e kadar en büyüğü 5.3 olan 40'tan fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Vatandaşlar eksi 18 dereceyi bulan soğuğa rağmen geceyi sokaklarda geçirdi. Binden fazla arama-kurtarma ekibi de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.