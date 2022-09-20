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Giriş Tarihi: 21.9.2022

Atadan dilenci köy

Ankara’da geçen hafta çökertilen dilencilik çetesinin izi “Dilenci Köy” olarak bilinen Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Köyü’ne uzandı. Yıllık 3 milyon lira kazanan dilencilerin mal varlığı akıllara durgunluk verdi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Atadan dilenci köy
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, artan ihbarlar sonrası başlattığı incelemelerde ekonomik durumu iyi olmayan kişilerin banka hesaplarında yüklü miktarlarda işlem yapıldığını tespit etti ve bir dilencilik çetesini ortaya çıkardı. Ekiplerin 3 aylık takibinin ardından 16 Eylül'de eşzamanlı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Engelli çocukların yanı sıra, 94 yaşındaki yatalak yaşlı kadını el arabası veya tekerlekli sandalyede dilendiren çete üyesi 5 kişiden Yunus Emre D. tutuklandı. Günlük 2 bin ila 2 bin 500 lira kazanan ve parayı düzenli olarak PTT veya banka hesaplarına yatıran çetenin son 1 yılda yaklaşık 3 milyon TL para hareketliliği saptandı.



Çeteyle ilgili SABAH, çok çarpıcı detaylara ulaştı. Çetenin izi Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Köyü'ne uzandı. 1988'de TRT'deki "Dilenci Köyü" programına konu olan köyün adını tüm Türkiye ilk kez o dönemde duydu. Köy sakinleri dilencilik yaptıklarını kabul etmiş, mal varlıkları ise şaşkına çevirmişti. İstanbul, Konya, Antalya, Ankara başta olmak üzere Şanlıurfa, İzmir, Denizli, Bursa ve Kayseri'deki dilencilik piyasasının da hâkimi olan Turgutlular, topladıkları paralarla köylerinde ev yaptırdı, traktör ile tarla ve bahçe satın aldı. Yaz aylarında ise hasat için köye dönen dilenciler, Kozan'da akaryakıt istasyonları, lüks apartmanlar, dükkânlar ve Çukurova'da değerli araziler de aldı.



Tarım makineleri, traktörler, biçerdöverler ile Çukurova'nın hasadını kaldıran 2 bin nüfuslu köyün tamamı dilenci değil. Dönemin köy muhtarları, yapılan işten dolayı utanç duyarak Kocaeli Gebze Belediyesi'ne bir yazı gönderip "Köyden 99 kişi zengin olmalarına rağmen Gebze'de dilencilik yapıyor. Köyümüzün adına kara çalıyor" dedi. Başka bir muhtar ise İstanbul Valiliği'ne bir yazı gönderip, dilenmek için bu kente gidenlerin isimlerini tek tek bildirdi.

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Atadan dilenci köy
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