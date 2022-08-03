Ataköy Marmara İstasyonu Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Ataköy Durağına Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Ulaşım imkânları her geçen gün gitgide zorlaşmaya başlamıştır. Özellikle nüfus artışının yaygınlaştığı metropol şehirlerde trafik sorunu artış göstermiştir. Bu gibi sorunlar karşısında farklı alternatifler de bulunur. Bunlardan birisi olan Marmaray, özellikle Asya ile Anadolu yakasını birleştiren ve geniş bir ulaşım ağı sağlayan önemli bir yer haline gelmiştir. Haremli-Gebze istikametinde toplamda 43 durak bulunur. Bu duraklardan birisi olan Ataköy İstasyonu, sıkça tercih edilen yerlerden birisidir. Ulaşımın çok rahat yapıldığı Marmaray ile Ataköy İstasyonundan farklı güzergahlara hareket etmek mümkündür. Ataköy Marmara İstasyonu nerede sorusuna dair merak edilen bilgileri sizler için derledik. Ataköy Marmara İstasyonu Nerede? Yol Tarifi ile Marmaray Ataköy Durağına Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor? İşte merak edilen detaylar...

Ataköy Marmaray Durağı

Marmaray, İstanbul'da ulaşımın rahatlıkla yapılmasında büyük öneme sahip alternatif yerlerden birisidir. Bu hat üzerinde toplam 43 durak bulunur. Bu duraklardan birisi olan Ataköy Marmaray durağı, Gebze-Haremli hattında bulunan popüler istasyonlardan birisidir. Yeşilyurt ile Bakırköy arasında bulunan bu durak, iki farklı yönde hareket etmek isteyenler için farklı bir alternatiftir. Ulaşımın son derece rahatlıkla yapıldığı Marmaray'da ulaşım süresi toplamda 115 dakikadır. Duraklar arasında kısa mesafelerin yaşandığı İstanbul'da Marmaray en çok tercih edilen ulaşım araçlarından birisi olmuştur.

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Marmaray Ataköy İstasyonu Nerede?

İstanbul ulaşımında büyük öneme sahip Marmaray, deniz altında kurulan bir sistemdir. Ulaşımın çok daha rahat ve hızlı yapıldığı Marmaray ile Harem- Gebze üzerinde bulunan farklı güzergahları tercih etmek mümkündür. Marmaray Ataköy durağı, Bakırköy durakları arasında yer alır. Ataköy istasyonu, Gebze'den 36. Durak, Halkalıdan ise 8. duraktır.

Nasıl Gidilir?

Marmaray hattında, Ataköy istasyonuna gitmek isteyen kişiler için pek çok alternatif bulunur. Bakırköy şehrinde bulunan Marmaray Ataköy istasyonuna gitmek için otobüs, metro ve minibüs gibi farklı alternatifleri kullanabilirsiniz. Tren ile Marmaray Ataköy İstasyonu'na gitmek için Galata Kulesi -Karaköy-Beyoğlu rotasını tercih edebilirsiniz. Bu güzergahı otobüs veya minibüs ile yaptığınızda zaman farklı oluşacaktır. Bu bölgede bulunan Ataköy durak, Bakırköy içindeki Marmaray Ataköy İstasyonuna son derece yakındır.