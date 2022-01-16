Marmaray Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Kocaeli Marmaray Çalışma Sefer Saatleri, Güzergah Hattı Ve İstasyon Haritası

Marmaray, Türkiye'de İstanbul'un Avrupa Yakası'nı Anadolu Yakası'na bağlayan en önemli ve en hızlı ulaşım aracıdır. 29 Ekim 2013 yılında hizmete başlayan Marmaray, İstanbul ve Kocaeli şehirleri arasında hizmet vermeye devam etmektedir. Bu ulaşım aracını kullanacak olan yolcular Marmaray durakları isimleri hakkında sıkça araştırma yapmaktadır. Marmaray durak isimleri öğrenerek önceden plan yapmak isteyenler doğru yerdeler. Marmaray durak isimleri 2022, İstanbul Kocaeli Marmaray çalışma ile sefer saatleri, güzergah hattı ve istasyon haritası aşağıda yer alıyor.