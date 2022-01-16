Marmaray Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Kocaeli Marmaray Çalışma Sefer Saatleri, Güzergah Hattı Ve İstasyon Haritası

Marmaray duraklar isimleri, bu ulaşım aracını kullanacak olan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. Marmaray durakları isimlerinin yanı sıra çalışma saatleri, güzergâh hattı ve istasyon haritası da merak ediliyor. İstanbul'un Avrupa Yakası'nı Anadolu Yakası'na bağlayan Marmaray ile ilgili en çok merak edilen sorulara ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte, İstanbul Kocaeli 2022 Marmaray durak isimleri, çalışma sefer saatleri, istasyon haritası ve güzergâh hattı…

İstanbul Kocaeli Marmaray Durakları İsimleri 2022

Marmaray, Türkiye'de İstanbul ile Kocaeli şehirleri arasındaki ulaşımı sağlayan, İstanbul'un Avrupa Yakası'nı Anadolu Yakası'na birleştiren en hızlı ulaşım aracıdır. 29 Ekim 2013 yılında hizmete giren Marmaray'ın ikinci etap çalışmaları ise 12 Mart 2019'da hizmete başlamıştır. Bu ulaşım aracını kullanmak isteyen yolcular Marmaray durakları isimleri için sıkça araştırma yapmaktadır. 2022 Marmaray durakları isimleri şöyle;