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Haberler Yaşam Marmaray Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Kocaeli Marmaray Çalışma Sefer Saatleri, Güzergah Hattı Ve İstasyon Haritası
Giriş Tarihi: 16.01.2022 22:17 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 22:29

Marmaray Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Kocaeli Marmaray Çalışma Sefer Saatleri, Güzergah Hattı Ve İstasyon Haritası

Marmaray, Türkiye'de İstanbul'un Avrupa Yakası'nı Anadolu Yakası'na bağlayan en önemli ve en hızlı ulaşım aracıdır. 29 Ekim 2013 yılında hizmete başlayan Marmaray, İstanbul ve Kocaeli şehirleri arasında hizmet vermeye devam etmektedir. Bu ulaşım aracını kullanacak olan yolcular Marmaray durakları isimleri hakkında sıkça araştırma yapmaktadır. Marmaray durak isimleri öğrenerek önceden plan yapmak isteyenler doğru yerdeler. Marmaray durak isimleri 2022, İstanbul Kocaeli Marmaray çalışma ile sefer saatleri, güzergah hattı ve istasyon haritası aşağıda yer alıyor.

Marmaray Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Kocaeli Marmaray Çalışma Sefer Saatleri, Güzergah Hattı Ve İstasyon Haritası

Marmaray duraklar isimleri, bu ulaşım aracını kullanacak olan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. Marmaray durakları isimlerinin yanı sıra çalışma saatleri, güzergâh hattı ve istasyon haritası da merak ediliyor. İstanbul'un Avrupa Yakası'nı Anadolu Yakası'na bağlayan Marmaray ile ilgili en çok merak edilen sorulara ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte, İstanbul Kocaeli 2022 Marmaray durak isimleri, çalışma sefer saatleri, istasyon haritası ve güzergâh hattı…

İstanbul Kocaeli Marmaray Durakları İsimleri 2022

Marmaray, Türkiye'de İstanbul ile Kocaeli şehirleri arasındaki ulaşımı sağlayan, İstanbul'un Avrupa Yakası'nı Anadolu Yakası'na birleştiren en hızlı ulaşım aracıdır. 29 Ekim 2013 yılında hizmete giren Marmaray'ın ikinci etap çalışmaları ise 12 Mart 2019'da hizmete başlamıştır. Bu ulaşım aracını kullanmak isteyen yolcular Marmaray durakları isimleri için sıkça araştırma yapmaktadır. 2022 Marmaray durakları isimleri şöyle;

Marmaray Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Kocaeli Marmaray Çalışma Sefer Saatleri, Güzergah Hattı Ve İstasyon Haritası

Halkalı-Gebze Marmaray Durakları Ve İstasyon İsimleri 2022

  1. Halkalı İstasyonu
  2. Mustafa Kemal İstasyonu
  3. Küçükçekmece İstasyonu
  4. Florya İstasyonu
  5. Florya Akvaryum İstasyonu
  6. Yeşilköy İstasyonu
  7. Yeşilyurt İstasyonu
  8. Ataköy İstasyonu
  9. Bakırköy İstasyonu
  10. Yenimahalle İstasyonu
  11. Zeytinburnu İstasyonu
  12. Kazlıçeşme İstasyonu
  13. Yenikapı İstasyonu
  14. Sirkeci İstasyonu
  15. Üsküdar İstasyonu
  16. Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
  17. Söğütlüçeşme İstasyonu
  18. Feneryolu İstasyonu
  19. Göztepe İstasyonu
  20. Erenköy İstasyonu
  21. Suadiye İstasyonu
  22. Bostancı İstasyonu
  23. Küçükyalı İstasyonu
  24. İdealtepe İstasyonu
  25. Süreyya Plajı İstasyonu
  26. Maltepe İstasyonu
  27. Cevizli İstasyonu
  28. Atalar İstasyonu
  29. Başak İstasyonu
  30. Kartal İstasyonu
  31. Yunus İstasyonu
  32. Pendik İstasyonu
  33. Kaynarca İstasyonu
  34. Tersane İstasyonu
  35. Güzelyalı İstasyonu
  36. Aydıntepe İstasyonu
  37. İçmeler İstasyonu
  38. Tuzla İstasyonu
  39. Çayırova İstasyonu
  40. Fatih İstasyonu
  41. Osmangazi İstasyonu
  42. Darıca İstasyonu
  43. Gebze İstasyonu
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Marmaray Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Kocaeli Marmaray Çalışma Sefer Saatleri, Güzergah Hattı Ve İstasyon Haritası

Zeytinburnu-Pendik Marmaray Durakları İsimleri 2022

Zeytinburnu İstasyonu

Kazlıçeşme İstasyonu

Yenikapı İstasyonu

Sirkeci İstasyonu

Üsküdar İstasyonu

Ayrılıkçeşmesi İstasyonu

Söğütlüçeşme İstasyonu

Feneryolu İstasyonu

Göztepe İstasyonu

Erenköy İstasyonu

Suadiye İstasyonu

Bostancı İstasyonu

Küçükyalı İstasyonu

İdealtepe İstasyonu

Süreyya Plajı İstasyonu

Maltepe İstasyonu

Cevizli İstasyonu

Atalar İstasyonu

Başak İstasyonu

Kartal İstasyonu

Yunus İstasyonu

Pendik İstasyonu

Marmaray Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Kocaeli Marmaray Çalışma Sefer Saatleri, Güzergah Hattı Ve İstasyon Haritası

Ataköy-Pendik Marmaray Durakları İsimleri 2022

Ataköy İstasyonu

Bakırköy İstasyonu

Yenimahalle İstasyonu

Zeytinburnu İstasyonu

Kazlıçeşme İstasyonu

Yenikapı İstasyonu

Sirkeci İstasyonu

Üsküdar İstasyonu

Ayrılık Çeşmesi İstasyonu

Söğütlüçeşme İstasyonu

Feneryolu İstasyonu

Göztepe İstasyonu

Erenköy İstasyonu

Suadiye İstasyonu

Bostancı İstasyonu

Küçükyalı İstasyonu

İdealtepe İstasyonu

Süreyya Plajı İstasyonu

Maltepe İstasyonu

Cevizli İstasyonu

Atalar İstasyonu

Başak İstasyonu

Kartal İstasyonu

Yunus İstasyonu

Pendik İstasyonu

Marmaray Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Kocaeli Marmaray Çalışma Sefer Saatleri, Güzergah Hattı Ve İstasyon Haritası

Marmaray İstasyon Haritası

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