Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı da bitmeden açılmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hizmete alınan M9 Ataköy Olimpiyat Metro Hattı'nın, Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattı gibi tam bitmediği ve CHP'li yönetim tarafından 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala alelacele açılış yapıldığı ortaya çıktı.Yapımına 2016 yılında başlanan ancak 5 yıl boyunca gözle görülür ilerleme kaydedilmeyen ve trafiği felç olmasına neden olan projesi, seçime sayılı günler kala CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi tarafından faaliyete alındı.18 Mart'taki açılış töreninde basın ekiplerinin istasyon içine alınmadığı ve görüntü çekilmesine izin verilmediği Ataköy-Olimpiyat Metro Hattının tavanlarından lağım sularının aktığı anlar kameralara yansıdı. Durakların tozla kaplı olduğu, atık suların sızması nedeniyle de pis kokunun hakim olduğu görüldü. Herhangi bir önlemin de olmadığı metro hattında engelli bireyler için gerekli düzenlenmelerin yapılmadığı, asansörlerin çalışmadığı tespit edildi.Yeni hattın istasyonları içinde adeta şantiye tozu ve kirleri bulunuyor. Vagonlarda ise hangi durakta olduğunu gösteren bildirim sistemi ekranlarının hiç biri çalışmıyor.