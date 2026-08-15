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Giriş Tarihi: 15.08.2026 20:14

Atakum’da boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk kurtarıldı

Samsun’un Atakum ilçesinde ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren 3 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuklar, cankurtaranların zamanında müdahalesiyle denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İBRAHİM CANBULAT
Atakum’da boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk kurtarıldı
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Olay, saat 12.00 sıralarında Atakum ilçesi Cami Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte denize giren Y.E.C. (13), Y.C. (15) ve Ş.C. (4), bir süre sonra suda zorlanmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaranlar hızla müdahale ederek 3 çocuğu denizden çıkardı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

CANKURTARANLAR ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sahilde yapılan çocuklar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SAMSUN

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Atakum’da boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk kurtarıldı
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