Atakum’da boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk kurtarıldı

Olay, saat 12.00 sıralarında Atakum ilçesi Cami Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte denize giren Y.E.C. (13), Y.C. (15) ve Ş.C. (4), bir süre sonra suda zorlanmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaranlar hızla müdahale ederek 3 çocuğu denizden çıkardı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

CANKURTARANLAR ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sahilde yapılan çocuklar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör