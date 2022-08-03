Haberler Yaşam Haberleri Atalar Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Atalar İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 14:16 Son Güncelleme: 3.8.2022 14:16

Atalar Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Atalar İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray, İstanbul'un raylı sisteme sahip bir toplu taşıma aracıdır. İstanbulluların sıklıkla tercih ettiği Marmaray, farklı durak noktalarının da olduğu üç farklı hatta sahiptir. Bunlar arasında, Gebze-Halkalı, Ataköy-Pendik ve Zeytinburnu-Pendik hatları bulunur. Atalar Marmaray Durağı nerede olduğu merak edilen bir istasyondur. Marmaray hatlarında yer alan durakların bilinmesi, olası bir karışıklığı önlemeye yardımcı olur. İşte Marmaray Atalar İstasyonu nerede ve nasıl gidilir sorusunun cevabı…

Atalar Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Atalar İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray, İstanbul trafiğini hafifletmek ve hızlandırmak için yapılan bir ulaşım projesidir. İstanbulluların, Avrupa ve Anadolu yakası arasında kolaylıkla seyahat etmesini sağlar. Halkalı-Gebze arasında günde 149 sefer düzenlenirken, Ataköy-Pendik arasında ise 139 sefer gerçekleştirilir. Gebze-Halkalı hattında ilk sefer sabah 06:00'dan başlar, akşam 22:15'te son bulur. Marmaray istasyonlarından, diğer toplu taşıma araçlarına erişim oldukça rahattır. Otobüs, metrobüs, metro ve dolmuşun yanı sıra, vapur, feribot ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarına da aktarma yapma imkanı sunar. Atalar Marmaray Durağı, otobüs ve dolmuş gibi toplu taşıma araçlarına ulaşmayı sağlar. İşte Marmaray Atalar İstasyonu nerede ve nasıl gidilir sorusuna ilişkin ayrıntılar.

Marmaray Atalar Durağı Konumu Nedir?

Atalar, İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı bir mahalledir. Marmaray'ın, Gebze-Halkalı, Ataköy-Pendik ve Zeytinburnu-Pendik olmak üzere tüm hatlarında bulunan bir istasyondur. Cevizli ve Başak durakları arasında bulunan Atalar İstasyonu'nun, karşısında taksi durağı yer alır. Aynı zamanda, durağın hemen önünden dolmuş ve otobüslere binmek mümkündür.

Atalar Marmaray Durağı

https://maps.app.goo.gl/6MjWt8gK2iiAGFSaA

Editörün Önerisi ➨ Marmaray Durakları İçin Tıklayınız

Gebze-Halkalı Marmaray Durakları

Marmaray'ın 43 durağının yer aldığı Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nda yer alan istasyonlar şu şekildedir:

  • Halkalı İstasyonu
  • Mustafa Kemal İstasyonu
  • Küçükçekmece İstasyonu
  • Florya İstasyonu
  • Florya Akvaryum İstasyonu
  • Yeşilköy İstasyonu
  • Yeşilyurt İstasyonu
  • Ataköy İstasyonu
  • Bakırköy İstasyonu
  • Yenimahalle İstasyonu
  • Zeytinburnu İstasyonu
  • Kazlıçeşme İstasyonu
  • Yenikapı İstasyonu
  • Sirkeci İstasyonu
  • Üsküdar İstasyonu
  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
  • Söğütlüçeşme İstasyonu
  • Feneryolu İstasyonu
  • Göztepe İstasyonu
  • Erenköy İstasyonu
  • Suadiye İstasyonu
  • Bostancı İstasyonu
  • Küçükyalı İstasyonu
  • İdealtepe İstasyonu
  • Süreyya Plajı İstasyonu
  • Maltepe İstasyonu
  • Cevizli İstasyonu
  • Atalar İstasyonu
  • Başak İstasyonu
  • Kartal İstasyonu
  • Yunus İstasyonu
  • Pendik İstasyonu
  • Kaynarca İstasyonu
  • Tersane İstasyonu
  • Güzelyalı İstasyonu
  • Aydıntepe İstasyonu
  • İçmeler İstasyonu
  • Tuzla İstasyonu
  • Çayırova İstasyonu
  • Fatih İstasyonu
  • Osmangazi İstasyonu
  • Darıca İstasyonu
  • Gebze İstasyonu

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 2022 KPSS soruları talimatı: ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevinden alındı
TOKİ konut müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! TOKİ 2022 konut başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihleri...
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖSYM Başkanı görevden alındı
KPSS önlisans başvuruları başladı! ÖSYM 2022 KPSS başvuru tarihleri ve ortaöğretim sınavı başvuru tarihi
Ağustos kira zammı TÜİK ile TEFE - ÜFE oranları sonrası belli oldu! 2022 Ağustos ayı Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde kaç?
Son dakika: FETÖ'nün prensi Yunanistan'a kaçarken yakalandı: Kirli planı suya düştü
SON DAKİKA | Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldü
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin buluşmasında 5 kritik başlık
Çocuklu ailelere 600 TL'ye varan destek veriliyor! e-Devlet’ten başvur, PTT üzerinden ödemeni al! İşte başvuru şartları
Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ağustos 2022: E devlet ile Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Atalar Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Atalar İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA