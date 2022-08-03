Atalar Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Atalar İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray, İstanbul trafiğini hafifletmek ve hızlandırmak için yapılan bir ulaşım projesidir. İstanbulluların, Avrupa ve Anadolu yakası arasında kolaylıkla seyahat etmesini sağlar. Halkalı-Gebze arasında günde 149 sefer düzenlenirken, Ataköy-Pendik arasında ise 139 sefer gerçekleştirilir. Gebze-Halkalı hattında ilk sefer sabah 06:00'dan başlar, akşam 22:15'te son bulur. Marmaray istasyonlarından, diğer toplu taşıma araçlarına erişim oldukça rahattır. Otobüs, metrobüs, metro ve dolmuşun yanı sıra, vapur, feribot ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarına da aktarma yapma imkanı sunar. Atalar Marmaray Durağı, otobüs ve dolmuş gibi toplu taşıma araçlarına ulaşmayı sağlar. İşte Marmaray Atalar İstasyonu nerede ve nasıl gidilir sorusuna ilişkin ayrıntılar.

Marmaray Atalar Durağı Konumu Nedir?

Atalar, İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı bir mahalledir. Marmaray'ın, Gebze-Halkalı, Ataköy-Pendik ve Zeytinburnu-Pendik olmak üzere tüm hatlarında bulunan bir istasyondur. Cevizli ve Başak durakları arasında bulunan Atalar İstasyonu'nun, karşısında taksi durağı yer alır. Aynı zamanda, durağın hemen önünden dolmuş ve otobüslere binmek mümkündür.

Atalar Marmaray Durağı

https://maps.app.goo.gl/6MjWt8gK2iiAGFSaA

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Gebze-Halkalı Marmaray Durakları

Marmaray'ın 43 durağının yer aldığı Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nda yer alan istasyonlar şu şekildedir: