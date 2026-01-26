Ataşehir’de doğalgaz patlaması! Patlamanın olduğu daire savaş alanına döndü

İstanbul Ataşehir'de 3 katlı binanın giriş katında bulunan bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı patlamada duvarları yıkılan daire savaş alanına döndü.

Olay, Ataşehir Örnek Mahallesi Zeynur Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir sebeple dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından dairede 1 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle duvarlar yıkılırken daire adeta savaş alanına dönüştü.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken itfaiye ve İGDAŞ ekipleri de dairede inceleme yaptı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.