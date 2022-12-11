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Giriş Tarihi: 11.12.2022 06:12

Ataşehir'de gece yarısı korkutan yangın

Ataşehir'de sebze ve meyve halinde bulunan dükkanda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaptığı müdahale ile büyümeden söndürüldü.

DHA
Ataşehir’de gece yarısı korkutan yangın

Küçükbakkalköy Çayır Caddesi'nde bulunan sebze ve meyve halindeki bir iş yerinde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle iş yerinde başlayan alevler, yan taraftaki başka bir dükkana sıçradı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı hazır bekledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iki dükkanda maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Ataşehir'de gece yarısı korkutan yangın
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