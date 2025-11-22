Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir’de güzellik merkezine silahlı saldırı: Motosikletle gelip ateş açtılar!
Giriş Tarihi: 22.11.2025 10:41

Ataşehir’de güzellik merkezine silahlı saldırı: Motosikletle gelip ateş açtılar!

Ataşehir’de bir güzellik merkezine motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

DHA Yaşam
Korkutan olay, saat 05.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile bir güzellik merkezinin önüne gelen iki şüpheliden biri, belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine doğru rastgele ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın dört farklı noktasına kurşun isabet ettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

