Ataşehir’de haraç kurşunu atan 2’si çocuk 3 şüpheli yakalandı

Ataşehir'de 21 Ocak günü saat 03:30 sıralarında meydana gelen olayda bir iş yeri kimliği meçhul kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Motosikletle gelen bir kişi tarafından gerçekleştirilen eylem sonrasında iş yerine 8 isabet olduğu belirlenirken, çevrede yapılan aramada 9 boş kovan bulundu. Polis bu olayla ilgili soruşturma başlatırken aynı gün gece saat 23.30 sıralarında Yeni Sahra mahallesinde başka bir işyeri daha kurşunlandı. Ticari taksiyle olay yerine gelerek kurşunlama yapan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri olaylarla ilgili başlattıkları çalışmada her iki olayında haraç almak için gerçekleştirildiğini ve yapanların aynı kişiler olduğunu tespit etti. Yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesinin ardından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda şüpheliler E.Ç.(16), H.S.(17) ve M.M.B.A.(20) gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüphelilerden M.M.B.A Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşları küçük olan iki şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.