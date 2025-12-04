Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir'de motosiklet servise çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
Ataşehir'de motosiklet servise çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

İstanbul Ataşehir'de caddeden sokağa dönüş yapan yolcu servisine arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralanırken servis şoförü de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili de inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre 3063'üncü sokağa dönen 34 LCF 376 plakalı yolcu servisine arkadan gelen 34 HBA 363 plakalı motosiklet çarptı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, park halindeki 34 PAF 764 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen motosikletteki 2 kişi ve olayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlenen servis şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

