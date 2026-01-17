Ataşehir’de taksi skandalı: Aralarında engellilerin de bulunduğu aileyi araçtan indirdi!

Akılalmaz olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir'de bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu bekleyen taksinin şoförü aracına 2 kişi bindi. Trafik nedeniyle Bağdat Caddesi'ne yolculuk yapmak istemeyen şoför, ailenin başka bir adrese gideceğini söylemesinin ardından yolculuğu kabul etti. Bu sırada taksiye, ailedeki diğer kişilerinde gelmesinin ardından şoför aracın kalabalık olduğunu belirterek aileyi araçtan indirdi. Öte yandan aileden 2 kişinin engelli olduğu öğrenildi.