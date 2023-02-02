Ataşehir’deki korkunç olayda 3 şüpheli gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Mevlana Mahallesi'ndeki bir evde kadın cesedi bulunmasına ilişkin çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir adet bıçak ve bir adet balta ile boş kolonya kutusu bulundu. Elleri ile ayakları bağlanmış ve boğazı kesilmiş halde bazanın içinde bulunan cesedin Leyla Seyidova'ya ait olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Seyidova'nın cesedinin bulunduğu dairede kiracı olan 2 şüpheli ile evin sahibi olduğu belirlenen kişi gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen 3 şüphelinin buradaki işlemleri sürüyor.