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Giriş Tarihi: 2.2.2023 11:26

Ataşehir'deki korkunç olayda 3 şüpheli gözaltına alındı

Ataşehir'de çıkan yangın sonrası baza içinde bir kadın cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Ataşehir’deki korkunç olayda 3 şüpheli gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Mevlana Mahallesi'ndeki bir evde kadın cesedi bulunmasına ilişkin çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir adet bıçak ve bir adet balta ile boş kolonya kutusu bulundu. Elleri ile ayakları bağlanmış ve boğazı kesilmiş halde bazanın içinde bulunan cesedin Leyla Seyidova'ya ait olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Seyidova'nın cesedinin bulunduğu dairede kiracı olan 2 şüpheli ile evin sahibi olduğu belirlenen kişi gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen 3 şüphelinin buradaki işlemleri sürüyor.

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Ataşehir'deki korkunç olayda 3 şüpheli gözaltına alındı
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