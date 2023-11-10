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Giriş Tarihi: 10.11.2023 23:21 Son Güncelleme: 11.11.2023 01:01

Atatürk’e saygısızlığa jet soruşturma: Camiyi terk etti, provokasyon dolu videoyu paylaştı

Atatürk’ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü vesilesiyle cuma namazında camii imamının Atatürk’e dua etmesi sonucu Atatürk’e “kafir” diyerek camiyi terk şahsın sosyal medyadaki videosu büyük tepki çekti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alındı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Atatürk’e saygısızlığa jet soruşturma: Camiyi terk etti, provokasyon dolu videoyu paylaştı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü olan 10 Kasım'da Gayrettepe'deki bir camide yaşananlar pes dedirtti.

PES DEDİRTEN PROVOKASYON

Cuma namazında camii imamının Atatürk'ü anarak dua etmesi üzerine bir şahıs provokasyon dolu sözlerle camiyi terk etti. İmam dua okurken "Kafire rahmet okunmaz. Bunların arkasında namaz kılınmaz. Kafire dua edilmez diye bağırarak camiden çıktık elhamdülillah" diyerek camiyi terk eden şahıs üstüne bu sözleriyle video çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Şahsın provokasyon dolu sözleri büyük tepkiye yol açarken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili harekete geçerek soruşturma başlattı. Şüpheli şahıs bu kapsamda polis tarafından gözaltına alındı.

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Atatürk’e saygısızlığa jet soruşturma: Camiyi terk etti, provokasyon dolu videoyu paylaştı
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