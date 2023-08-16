Atatürk’ün yeni görüntüleri mobilde

Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz yıl aralık ayında internet üzerinden "Film Mirasım" sitesi ile mobil uygulamasını hayata geçirmişti. Yeni filmlerle tarihe yolculuk yaptırmaya devam edecek olan "Film Mirasım" internette bugüne kadar 8 milyon etkileşime ulaştı. Kültürümüzün görsel hafızası olarak hizmete sunulan siteye yıl sonuna kadar eklenecek 200 film arasında Atatürk'le ilgili daha önce hiç yayınlanmamış olanlar öne çıkıyor.Restore edilerek klip haline getirilen görüntülerde, Atatürk'ün 1923'te İzmir'de Latife Hanım ile beraberken çekilmiş videosu, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Konya, Bursa, Adana, Kayseri, Tunceli gezileri ile kendisini ziyaret eden İngiltere Kralı 8'inci Edward, İran Şahı Rıza Pehlevi, ABD Büyükelçisi Joseph Grew ile görüşmeleri ve 29 Ekim 1933'te düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çekilmiş görüntüler yer aldı.Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına, Anıtkabir'in yapımından Kore Savaşı görüntülerine kadar pek çok önemli tarihi filmin yer aldığı site ve mobil uygulamada 911 belge film var. Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerinden dijitalleştirilerek meraklılarıyla buluşturulan filmlerin 71 adedi Osmanlı'nın son dönemi olan 1895-1918 yıllarına ait. Atatürk dönemini kapsayan1918-1938 arasındaki 128 dijital filmin bulunduğu arşivde, 1938-1950 arasından 195 belge niteliğinde görüntü yer alıyor. Sitedeki filmlerin 203 adedini 1950- 1960 arası, 225 adedini ise 1960 sonrası yıllar oluştururken "Film Mirasım" adresinde 89 adet de çeşitli görüntüler bulunuyor. KÜLTÜR SANAT