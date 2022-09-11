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Giriş Tarihi: 12.9.2022

Ata’ya veda pozu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ata’ya veda pozu
ANTALYA'DA yaşayan Tarık ve Ceylan Özdemir çiftinin ilk çocuğu olan ve doğuştan mikrosefali (baş küçüklüğü) ve ağır epilepsi hastalığı bulunan Ata, verdiği yaşam mücadelesinin ardından geçen hafta yaşamını yitirmişti. Anne Ceylan Özdemir'in, "4 kişilik son fotoğrafımız" notuyla yaptığı paylaşım yürekleri burktu. Özdemir paylaşımında, "Nereden bilebilirdim ki o sabah bize veda edeceğini. Öyle güzel uyandın, öyle güzel bakıyordun ki. Bugün bir başka güzelsin demiştim oğlum sana. Annen, baban, kardeşinle vedalaştın o sabah. Ne öpmeye doyabildik, ne koklamaya. O gece son dakikaya kadar benden rıza bekledin kalbin durdu 45 dakika sonra geri geldi. Uyudum ve rüyama geldin. 'Anne çok yoruldum, gitmek istiyorum' dedin. Yüreğim kanaya kanaya gökyüzüne ben bir "melek" uğurladım. Biz sana hiç çikolatalar, dondurmalar alamadık şimdi istediğin kadar ye. Gül, koş, oyna ve bizi bekle anneciğim. Seni çok seviyoruz" dedi.

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