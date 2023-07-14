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Giriş Tarihi: 14.7.2023 11:02 Son Güncelleme: 14.7.2023 11:02

Ateş Burçları - Ateş Grubu Burçlar Hangileri, Özellikleri Neler?

Astroloji ile ilgileniyorsanız ateş burçları terimini de duymuşsunuzdur. Ateş etkili burçlar, bazı özellikleri ile diğer burçlardan farklı özellik sergileyen burçlardır. Peki, ateş grubu burçlar hangileri? Söz konusu burçlar, astrolojinin özel ilgi alanını oluşturur. Adından da anlaşılacağı üzere ateş burçları, tutkulu burçlardır. Ateş elementi burçları ve bunların özellikleri ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık.

Ateş Burçları - Ateş Grubu Burçlar Hangileri, Özellikleri Neler?

Ateş burçları denildiğinde akla gelen 3 farklı burç vardır. Söz konusu burçların genel özellikleri incelendiğinde benzer yapıda olmalarının yanı sıra farklı özellikleri de vardır. Ateş etkili burçlar, burç bazında incelenmelidir. Ateş grubu burçlar hangileri sorusuna cevap bulunarak konunun ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bazı kaynaklarda ateş burçları, ateş etkili burçları şeklinde de karşınıza çıkar. Konu ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Ateş Burçları

Burçlar, astrolojide kullanılan sembol ve isimlerdir. 12 farklı burç ismi vardır. Bu burçlar, 4 farklı burç grubuna ayrılmıştır. Toprak, hava, su ve ateş grubu burçlar, söz konusu 12 burcun sınıflandırılmış halidir. Ateş burcu grubundaki burçları aşağıda bulabilirsiniz.

  • Aslan
  • Koç
  • Yay

Ateş grubu burçlar, enerjik, cesur, tutkulu ve bağımsızlık meyli yüksek olan burçlardır. Aynı zamanda liderlik özellikleri de yüksektir. Kendilerine güvenir, kararlı ve özgüvenli burçlardır. Söz konusu burçları aynı zamanda hayatı dolu dolu yaşayan burçlar olarak da tanımlayabiliriz.

Ateş Elementi Burçları

Ateş burçları, bulunduğu ortamda kolay arkadaşlık kurabilen burçlardır. Başkasına güven aşılayan bu burçlar zaman zaman heyecan verici de olabilir. Söz konusu burç grubunun elbette bazı kötü özellikleri de vardır. inatçı, sabırsız, agresif ve kibirli yapıda olmaları karşı tarafı rahatsız edebilir. Başkasının fikirlerini çok fazla önemsemez ve kendi fikirlerini uygulamaya koyarlar. Bu nedenle ateş burçları ile tartışmak biraz zor olabilir. Her zaman haklı olduklarını düşünmeleri, karşı tarafı incitebilir.

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Ateş Burçları - Ateş Grubu Burçlar Hangileri, Özellikleri Neler?
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