Ateş Burçları - Ateş Grubu Burçlar Hangileri, Özellikleri Neler?

Ateş burçları denildiğinde akla gelen 3 farklı burç vardır. Söz konusu burçların genel özellikleri incelendiğinde benzer yapıda olmalarının yanı sıra farklı özellikleri de vardır. Ateş etkili burçlar, burç bazında incelenmelidir. Ateş grubu burçlar hangileri sorusuna cevap bulunarak konunun ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bazı kaynaklarda ateş burçları, ateş etkili burçları şeklinde de karşınıza çıkar. Konu ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Ateş Burçları

Burçlar, astrolojide kullanılan sembol ve isimlerdir. 12 farklı burç ismi vardır. Bu burçlar, 4 farklı burç grubuna ayrılmıştır. Toprak, hava, su ve ateş grubu burçlar, söz konusu 12 burcun sınıflandırılmış halidir. Ateş burcu grubundaki burçları aşağıda bulabilirsiniz.

Aslan

Koç

Yay

Ateş grubu burçlar, enerjik, cesur, tutkulu ve bağımsızlık meyli yüksek olan burçlardır. Aynı zamanda liderlik özellikleri de yüksektir. Kendilerine güvenir, kararlı ve özgüvenli burçlardır. Söz konusu burçları aynı zamanda hayatı dolu dolu yaşayan burçlar olarak da tanımlayabiliriz.

Ateş Elementi Burçları

Ateş burçları, bulunduğu ortamda kolay arkadaşlık kurabilen burçlardır. Başkasına güven aşılayan bu burçlar zaman zaman heyecan verici de olabilir. Söz konusu burç grubunun elbette bazı kötü özellikleri de vardır. inatçı, sabırsız, agresif ve kibirli yapıda olmaları karşı tarafı rahatsız edebilir. Başkasının fikirlerini çok fazla önemsemez ve kendi fikirlerini uygulamaya koyarlar. Bu nedenle ateş burçları ile tartışmak biraz zor olabilir. Her zaman haklı olduklarını düşünmeleri, karşı tarafı incitebilir.