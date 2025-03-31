Atık malzemeler sanata dönüşüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) kurslarına katılan kursiyerler, atık malzemelerden yaptıkları dioramalarla (üç boyutlu modelleme) aile bütçesine katkı sağlıyor. Kursiyerler kağıt, plastik şişe, takı, kolye, ilaç veya çikolata kutularıyla çöp şiş gibi evlerinden ve çevrelerinden topladıkları atık malzemeleri kursa getirerek, kalem, cımbız, makas, yapıştırıcı ve küçük kesici aletlerle sanat eserine dönüştürüyor. Önce yapmak istedikleri mekanların fotoğrafını çeken kursiyerler, çizimlerle planlama ve ölçeklendirme yapıyor. Kendi hayal dünyalarına göre küçük minyatürler de yapan kursiyerler, atık malzemelerle kent ve ev içi manzaraları tasvir eden modeller tasarlıyor. Kayseri'nin tarihi yerlerinden Saat Kulesi, Tren Garı, İstanbul'daki Galata Kulesi'nin dioramalarını yapan kursiyerler, yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.