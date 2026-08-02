Atık yağdan kaçak akaryakıt ürettiler

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışması sonucu, atık yağlardan kaçak akaryakıt üreterek piyasaya sürdüğü belirlenen Ş.U. 2 bin litre kaçak akaryakıtın satışını yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Ş.U.'nun işyeri ve araçta gerçekleştirilen aramalarda toplam 29 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından şüpheliye idari para cezası uygulanırken Cumhuriyet Savcısının talimatıyla hakkında adli işlem başlatıldı.