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Giriş Tarihi: 14.06.2026

Atıkları sanata dönüştürdü

Atıkları sanata dönüştürdü
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Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan emekli öğretmen ve etnografik sanatçı Fikri Çalışkan, geçmiş yaşam biçimlerini anlattığı ve doğadan topladığı atık malzemeleri kullanarak oluşturduğu çalışmalarıyla evini sanat merkezine dönüştürdü. Çalışkan, doğadan topladığı atık malzemelerden Türkiye'deki tarihi eser ve mekânların minyatürlerini yapıyor. Çalışkan, kaya, taş, kum, çakıl ve yosun gibi doğadan topladığı malzemelerle oluşturduğu yaklaşık 70 eseri, Darende Sanat Evi'nde sergiliyor. Eserler, bölgedeki tarihi ve turistik alanları yansıtıyor. Çalışkan, sanatını genç kuşaklara geçmiş yaşam tarzlarını aktarmak için bir araç olarak gördüğünü söyledi.

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Atıkları sanata dönüştürdü
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